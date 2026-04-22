Vivir en Barcelona está muy bien, pero ya es una de las cinco ciudades europeas más caras para alquilar una habitación

Ir a desayunar por el barrio Gótico, hacer la compra en un supermercado de Gràcia, o volver a casa a descansar tras una noche de excesos por l'Eixample, están a punto de convertirse en pequeños grandes lujos solo aptos para turistas.

Barcelona ya tiene uno de los mercados de alquiler más tensionados de toda Europa, según los datos del último Índice Spotahome de evolución de precios de alquiler de temporada.

En el primer trimestre de 2026, el precio medio de los apartamentos amueblados ya ha superado la barrera psicológica de los 2.000 euros mensuales. Lo que ha encumbrado a la capital catalana como una de las ciudades más caras del continente.

Sin embargo, Barcelona no solo lidera el encarecimiento dentro de España junto a Madrid. También lidera el segmento de alquiler por habitaciones, donde incluso se sitúa entre las cinco ciudades más caras.

El alquiler de media estancia impulsa los precios

Uno de los factores más importantes de esta escalada es el auge del alquiler de media estancia. En realidad, se trata de una opción orientada a perfiles internacionales, trabajadores desplazados o estudiantes y que está absorbiendo una parte significativa de la oferta disponible.

Y claro, el resultado es un mercado menos accesible para el residente tradicional. Este tipo de alquiler permite a los propietarios mantener rentabilidad con mayor flexibilidad. Lo que reduce la disponibilidad de contratos de larga duración y ha tensionado aún más los precios.

Ya no hay “barrios baratos” en Barcelona

Aunque el encarecimiento de las habitaciones y los pisos en general es algo que difiere según el barrio, ninguno se salva de la subida.

Según el mencionado informe, en el primer trimestre de 2026, barrios como El Poble Sec registra subida del 11,4%, alcanzando los 2.450 euros mensuales. Otras zonas también muestran incrementos importantes: Collblanc sube un 6,3%, Sants-Badal un 5,4% y El Raval un 5,3%.

Incluso áreas tradicionalmente caras como la Dreta de l’Eixample superan ya los 2.900 euros mensuales.

En Gràcia, el precio ronda los 2.800 euros, mientras que en L’Esquerra de l’Eixample se sitúa en torno a los 2.850 euros.

Compartir piso ya no es la solución más económica

El drama habitacional de Barcelona se vuelve más evidente si cabe si se pretende alquilar una habitación. En barrios como El Poble Sec, el precio medio alcanza los 750 euros, con subidas del 8,7%. En Sants-Badal y el Gòtic, las rentas se sitúan entre 650 y 750 euros mensuales. Incluso zonas más económicas como Collblanc superan ya los 580 euros.

En distritos céntricos como Ciutat Vella, la concentración de oferta compartida y la demanda internacional elevan los precios de forma constante.

Y claro, los gastos siguen aumentando el pago mensual

A esta subida de precios se suma otro factor clave: los gastos incluidos. En Barcelona, menos del 60% de las habitaciones ofertadas incorporan suministros, una cifra inferior a la de otras capitales europeas como París o Londres, donde el porcentaje supera el 80%.

Esto implica que el desembolso real para el inquilino es, aún, significativamente mayor como es lógico. Los euros siguen y siguen subiendo y descontándose de la nómina.

Barcelona ya sobresale en el ranking europeo

El posicionamiento que ha alcanzado Barcelona en el viejo continente evidencia esta complicada situación de acceso a la vivienda, ya que la ciudad se sitúa entre las cinco más caras para alquilar una habitación, junto a urbes como Londres (+1.200 €), Dublín (+1.000 €), París (900 €) o Milán (+700 €).

Aunque todavía está por debajo de Londres, donde los precios superan ampliamente los 1.200 euros, la distancia se ha reducido de forma notable. Además,

Barcelona registra una de las mayores subidas interanuales del continente (+4%–5%), solo por detrás de ciudades como París (+10%) o Dublín (+7%–8%), lo que confirma la presión creciente sobre el mercado residencial.

Una España a dos velocidades en el alquiler

El caso de Barcelona contrasta con la evolución de otras ciudades españolas. Mientras la capital catalana y Madrid mantienen subidas constantes, otros mercados como Granada o Málaga registran descensos superiores al 15%.

Alicante emerge también como otras de las ciudades donde más suben los precios con incrementos de doble dígito impulsados por la demanda extranjera. Mientras que en la capital de la Comunitat Valenciana, es decir Valencia, la evolución es más contenida,

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