He comparado depósitos bancarios españoles y extranjeros a fondo. La diferencia más importante no está en los intereses

A simple vista las diferencias parecen escasas. Pero el diablo está en los detalles. Cuando empecé a comparar depósitos a plazo fijo españoles y extranjeros (de otros países de la Unión Europea) me parecieron muy similares en intereses, plazos y las condiciones habituales en estos productos, como la imposibilidad de cancelarlos anticipadamente. Sin embargo, a poco que escarbé apareció la primera señal de alerta que, conforme iba hundiendo la pala en los documentos precontractuales, se convirtió en una alarma escandalosa.

Esa alarma eran las vinculaciones. Porque los mejores depósitos a plazo fijo españoles ofrecen rentabilidades parecidas a sus homólogos europeos, pero en la inmensa mayoría de los casos a cambio de cumplir con ciertas condiciones como contratar otros productos de la entidad (cuentas corrientes, planes de inversión, planes de pensiones, etc.), domiciliar la nómina o ser nuevo cliente. Los extranjeros disponibles en España, en cambio, no suelen tener más requisitos que disponer del dinero mínimo necesario para abrirlos.

Los mejores depósitos bancarios sin vinculaciones



ferratum BluOr Bank mano bank BUNQ Banca sistema duración 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años rentabilidad 2,60% 2,02% 2,60% 1,91% 2,39% importe 50€ - 100.000€ 1€ - 100.000€ 20.000€ - 100.000€ 1.000€ - 100.000€ 5.000€ - 100.000€ frecuencia de pago Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Solicitar Solicitar Solicitar Solicitar Solicitar

Los depósitos bancarios españoles: la letra pequeña

Cuando empecé a comparar los depósitos bancarios españoles con los extranjeros me llevé una primera sorpresa positiva con los de nuestro país. Había empezado la investigación teniendo en mente la información muchas veces repetida de que los bancos de España remuneran peor la renta fija que los del resto de Europa. Sin embargo, las cifras que veía en las comunicaciones comerciales de unos y otros eran muy similares. De hecho, en algunos casos las entidades españolas eran más generosas que las de otros países.

Luego, como ya he adelantado al inicio, empecé a profundizar en la letra pequeña y mis sensaciones empezaron a cambiar. Los depósitos bancarios más rentables de entidades españolas, o de filiales españolas de extranjeros, ofrecen su remuneración a cambio de vinculaciones o contrataciones adicionales, o mediante periodos promocionales cortos que no se pueden extender. Por ejemplo, el Depósito de Bienvenida de ING a tres meses ofrece un 3% TAE durante un trimestre, pero sólo a nuevos clientes que además abran una cuenta corriente. Y las mismas condiciones impone el Banco BiG con su depósito a tres meses al 3,25% TAE.

El panorama empeora si nos vamos a entidades tradicionales. A la poca oferta existente se suma lo corto de sus remuneraciones y cierta opacidad, con algunas condiciones no del todo claras. El Banco Santander, por ejemplo, tiene un depósito a plazo fijo a seis meses al 2% TAE para clientes “vinculados”, sin aclarar cuál tiene que ser esa vinculación, con un depósito mínimo de 50.000 euros. Una cifra que aleja a muchos pequeños ahorradores.

Otro ejemplo: el Banco Sabadell directamente no publica los intereses de sus depósitos, por lo que el usuario que quiere acceder a ellos online sólo sabe cuánto le pagarán una vez ha iniciado el proceso de contratación. Entiendo que esto se debe a que estará pensado para clientes que acudan a las sucursales, donde les darán esa información antes de empezar el papeleo. Pero, en cualquier caso, me parece muy raro y me genera rechazo.

Los depósitos bancarios europeos, otra historia

No sé si esta práctica de las vinculaciones, los periodos promocionales o la opacidad serán comunes en otros países de la Unión Europea, porque no he investigado cada mercado bancario nacional. Lo que sí sé es que muchas entidades extranjeras que ofrecen sus depósitos a plazo fijo en España son otra historia: sin requisitos extraños, con bastante transparencia e importes mínimos más asequibles para cualquier usuario, sin importar su poder adquisitivo.

Uno de los mejores ejemplos de esa diferencia es la entidad maltesa Ferratum, que ofrece distintos depósitos a plazo fijo desde tres a 36 meses, y con intereses que van del 2,6% anual al 3,2% anual, en función de su duración. Para ofrecer esas condiciones, esta entidad no exige vinculaciones, ni domiciliaciones, ni contratar nada adicional ni ser cliente nuevo. Los únicos requisitos son ser mayor de edad, residir en España y disponer de un documento de identidad válido. Además, permite contratar el depósito desde sólo 100 euros.

Otro ejemplo interesante es el de la también maltesa Novum Bank, que tampoco exige vinculaciones ni domiciliaciones ni nada similar para contratar sus depósitos bancarios a 12 meses, al 2,80% TAE, o a seis meses, al 2,01% TAE. La única restricción importante es que, en este caso, la cantidad mínima que exige la entidad para poder contratar sus productos es de 10.000 euros.

Y mis impresiones sobre los depósitos bancarios extranjeros se terminaron de confirmar al echar un vistazo al comparador de productos de renta fija Raisin. Una plataforma que aúna múltiples ofertas de bancos de la Unión Europea que tampoco exigen vinculaciones, domiciliaciones y demás con remuneraciones interesantes, aunque ligeramente por debajo de las de Ferratum o Novum.

Contratar depósitos bancarios extranjeros: lo que hay que saber

Por lo tanto, en lo que se refiere a flexibilidad y libertad, los depósitos bancarios extranjeros, al menos los que yo he encontrado y señalado más arriba, ganan por goleada. Sin embargo, hay que tener presente ciertas consideraciones con estos productos antes de contratarlos.

Al abrir un depósito a plazo fijo en el extranjero, el dinero del usuario sale de España. Esto no supone un problema pues todas las entidades que comercializan productos de este tipo en nuestro país cumplen con la legislación vigente para proteger el capital de sus clientes, y además están adscritas al fondo de garantía de depósitos de su país. Un mecanismo que, como ocurre con el español, cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad en caso de insolvencia del banco.

Pero el hecho de tener el dinero en el extranjero puede resultar incómodo para personas que prefieran que sus ahorros permanezcan dentro de nuestras fronteras. También, para aquellos que deseen la mínima complicación fiscal posible. Y es que, al ser entidades extranjeras, en estos depósitos bancarios no se aplica la retención automática de impuestos que sí ejecutan las entidades españolas, o las filiales españolas de bancos foráneos. De esta forma, el cliente recibe las ganancias brutas en la fecha de vencimiento y tendrá que pagar los tributos correspondientes cuando haga su declaración de la renta.

Otro detalle fiscal no menor es que la Agencia Tributaria obliga a los ciudadanos españoles a declarar cualquier cantidad de dinero que tengan en cuentas o depósitos extranjeros cuando supera los 50.000 euros. Esa declaración se realiza a través del modelo 720 de Hacienda y es meramente informativa, no conlleva el pago de ningún tributo. Pero añade papeleo a la operación.

¿Depósitos a plazo fijo españoles o extranjeros?

Como ocurre con cualquier producto financiero, no hay una respuesta única para todos. Dependerá de las preferencias y objetivos de cada usuario. Si se quiere maximizar el beneficio de una forma flexible y sin ataduras, la balanza se inclina hacia los depósitos a plazo fijo extranjeros. Pero en ese caso hay que tener claros varios puntos: el papeleo será mayor por todos los temas fiscales comentados en el apartado anterior y toda la relación con la entidad será online, dado que no tienen sucursales a las que poder ir en España.

Quienes no se sientan cómodos con que su dinero salga de España ni quieran papeleo adicional, y al mismo tiempo acepten el peaje de las promociones y las vinculaciones, deberían optar por los depósitos a plazo fijo españoles. Porque ganar un poco más o estar menos atado no compensa si no se va a dormir tranquilo por tener los ahorros en un producto con el que no se sienten cómodos.