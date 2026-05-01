Mientras todo el mundo se fija en Nvidia, esta otra compañía China relacionada con la IA no para de crecer: un 41% más en bolsa

En plena fiebre por la inteligencia artificial, la atención del mercado —y de los titulares de prensa— se concentra casi siempre en los mismos gigantes tecnológicos como, por ejemplo, Nvidia o Broadcom. Empresas capaces de mover millones y millones de dólares al año.

Sin embargo, una compañía está creciendo y mucho sin hacer apenas ruido, como en segundo plano. De hecho, para algunos analistas es ya una pieza clave del ecosistema tecnológico global: Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Aunque no compite directamente en el desarrollo de software o plataformas de IA, su papel es aún más estratégico. Es el principal fabricante de chips avanzados del mundo. O lo que es lo mismo: gran parte de la tecnología que impulsa la IA pasa por sus fábricas.

Un crecimiento que está superando todas las expectativas

Los últimos resultados no dejan lugar a dudas. La compañía ha registrado un aumento de ingresos del 41% interanual en su último trimestre. Pero ojo, que lo más llamativo no está solo en estos datos actuales, sino en las previsiones.

La compañía anticipa que su división relacionada con IA crecerá a una tasa anual compuesta situada entre el 50% y el 60% durante los próximos años, concretamente entre 2024 y 2029.

Se trata de un ritmo de expansión poco habitual incluso dentro del sector tecnológico, donde el crecimiento elevado es algo casi habitual en concretos periodos de tiempo.

En este caso, el éxito de Taiwan Semiconductor Manufacturing responde a una demanda global creciente de capacidad de cálculo, especialmente en centros de datos y sistemas avanzados.

¿Cuáles el papel de Taiwan Semiconductor Manufacturing como fabricante de chips?

Mientras que empresas como Nvidia diseñan chips, fabricantes como Taiwan Semiconductor se encargan de producirlos.

Este detalle es importante: en lugar de apostar por un solo ganador dentro de la carrera tecnológica, su modelo de negocio se beneficia del crecimiento de todos.

Esto la convierte en una especie de proveedor transversal del sector. Cada avance en inteligencia artificial, desde modelos generativos hasta infraestructuras cloud, requiere chips cada vez más sofisticados. Y ahí es donde se sitúa esta compañía.

Previsiones al alza para los próximos años

Como hemos comentado anteriormente, las perspectivas para los próximos ejercicios son más que optimistas. La empresa ha revisado sus estimaciones y espera que el crecimiento total de ingresos supere el 30% en 2026.

Este aumento está directamente ligado al incremento del gasto en inteligencia artificial a nivel global. Las grandes tecnológicas están invirtiendo miles de millones en infraestructuras, lo que se traduce en una mayor demanda de chips avanzados.

Además, el crecimiento de esta compañía suele anticipar buenos resultados para otras empresas del sector. Si aumenta la producción de chips, es porque la demanda final también está creciendo, como es lógico.

Muy atractiva para los inversores

En términos de valoración, la compañía cotiza en torno a 25 veces sus beneficios futuros. No se trata de una acción barata en sentido tradicional, pero su posición y su exposición a uno de los sectores con mayor crecimiento del mercado lo justifican.

A diferencia de otras empresas tecnológicas, presenta una estabilidad poco habitual. Su negocio está respaldado por contratos a largo plazo, una base de clientes diversificada y una ventaja competitiva difícil de replicar.

Esto la convierte en una opción atractiva para quienes buscan exposición al crecimiento de la inteligencia artificial sin asumir el riesgo de apostar por una sola empresa de software o hardware.

Imágenes | Taiwan Semiconductor Manufacturing