El modelo económico que nació tras la crisis de 2008 se tambalea: la energía cara, los aranceles de EEUU y China ponen en jaque el “modelo alemán” y amenazan con llevar la balanza comercial de la eurozona a un déficit de hasta -115.000 millones en 2026

Vivimos en otra realidad diferente a la de hace casi veinte años. Tras la crisis financiera de 2008, Europa optó por un modelo basado en exportar más de lo que importaba. Y ojo, funcionó.

Lo hizo durante más de una década. Sin embargo, ahora ese equilibrio parece que empieza a resquebrajarse. Hablan los datos. Y estos apuntan a una pérdida de fuerza del superávit comercial y a un escenario donde incluso podría aparecer un déficit bastante significativo en los próximos años.

El modelo exportador que marcó la última década

Tras la crisis financiera, la eurozona reconfiguró su “estructura económica”. Alemania, tradicional potencia exportadora, sirvió de referencia. Los países del sur, incluida España, redujeron sus déficits exteriores mediante ajustes internos. Había que salvar las cuentas públicas. Esto permitió al conjunto del bloque consolidar un saldo comercial positivo.

A finales de la década de 2010, ese modelo alcanzó su punto álgido. El superávit comercial del conjunto de la eurozona rondaba los 50.000 millones de euros por trimestre. La combinación de moderación salarial, control de importaciones y fortaleza industrial fue clave.

La energía fue el primer gran golpe

Pero el cambio más evidente llegó con el shock energético de 2021 y 2022. La reducción del suministro de gas ruso obligó a Europa a buscar alternativas más caras y esto disparó los costes energéticos.

Un incremento que tuvo un impacto directo en la balanza comercial. La eurozona, históricamente importadora de energía, vio cómo su factura exterior se disparaba. Como resultado, el superávit de bienes se ha reducido cerca de un 30% respecto a los niveles previos a la pandemia, según datos del equipo de economía global de ING.

Además, la sustitución del gas ruso por gas natural licuado ha generado una nueva dependencia. Actualmente, alrededor del 40% del gas consumido en la Unión Europea procede de GNL, y más de la mitad de esas importaciones tienen origen en Estados Unidos. En el caso alemán, la dependencia es aún mayor, con cifras cercanas al 94%.

¿Qué dicen los últimos datos?

Los últimos registros comerciales muestran una clara realidad dura: la desaceleración. En febrero de 2026, la eurozona logró un superávit de 11.500 millones de euros. Una buena cifra sí, pero muy inferior a los 23.100 millones del mismo mes del año anterior.

Al mismo tiempo, las exportaciones descendieron un 6,7% interanual, situándose en torno a los 232.400 millones de euros. Este dato refleja una pérdida de dinamismo en la demanda externa.

Las previsiones, si comparamos con datos anteriores, apuntan a un deterioro progresivo. En un escenario moderado y según ING, el superávit podría reducirse hasta los 49.000 millones en 2026, frente a los 149.000 millones estimados para 2025.

Incluso en un escenario más adverso, si las tensiones energéticas se prolongan, la balanza comercial podría entrar en terreno negativo, con un déficit de hasta -115.000 millones.

Alemania lleva tiempo siendo el “problema”

El deterioro del modelo afecta de forma desigual a los países europeos. Alemania es el caso más representativo.

Su economía, fuertemente industrializada, depende en gran medida de la energía importada y de las exportaciones de alto valor añadido.

Las industrias intensivas en energía representan cerca del 17% del valor añadido industrial alemán y emplean a cerca de un millón de trabajadores. El encarecimiento de la energía ha reducido su competitividad frente a otros actores globales.

A esto se suman otros factores estructurales, como el aumento de los costes laborales, la pérdida de eficiencia en algunos sectores y una creciente carga burocrática.

EEUU y los aranceles de Trump

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones europeas, pero la relación comercial ya no es lo que era. Las políticas arancelarias de Donald Trump han introducido incertidumbre y han alterado los flujos comerciales que antes se veían como estables y normales.

En los últimos años, se ha observado un comportamiento irregular. Antes de la imposición de nuevas medidas comerciales, las exportaciones europeas se dispararon por el adelanto de pedidos. Sin embargo, posteriormente se produjo una caída cercana al 20% en la segunda mitad del año.

Una gran amenaza llamada China

Más allá de la energía o los aranceles, otro desafío es China. Su avance industrial está afectando directamente a los sectores clave de la eurozona.

El desequilibrio comercial entre la Unión Europea y China se ha ampliado de forma notable en los últimos años. En 2025, las importaciones europeas alcanzaron los 559.400 millones de euros, frente a unas exportaciones de apenas 199.600 millones, lo que elevó el déficit hasta cerca de 360.000 millones.

Además, en el último año las exportaciones cayeron un 6,5%, mientras que las importaciones siguieron creciendo, reflejando una divergencia cada vez mayor entre ambos flujos comerciales.

El impacto es especialmente visible en maquinaria y equipos de transporte, que representan cerca del 50% de las exportaciones europeas. En este ámbito, la eurozona ha pasado de ser exportadora neta a importadora en algunos segmentos, como el de vehículos.

La pregunta para muchos es: ¿Está Europa preparada para su futuro?

Imágenes | Pixabay, Brookings Institution