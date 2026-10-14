Dos estadounidenses ganan el Nobel de Economía por su innovador modelo que ayuda a gobiernos y bancos centrales de todo el mundo a estabilizar la economía

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford acaban de ganar el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. La Real Academia Sueca de Ciencias ha reconocido así su trabajo sobre cómo las políticas fiscales y monetarias pueden ayudar a reducir las fluctuaciones económicas. La institución destaca que los galardonados han contribuido a mejorar la capacidad de los gobiernos para suavizar los altibajos de la economía. Era un reconocimiento a dos investigadores cuya influencia en la política económica llevaba años consolidándose.

Quizás lo más relevante sea cómo lo lograron. En lugar de basar las predicciones únicamente en relaciones estadísticas entre inflación y producción, apostaron por un enfoque centrado en comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el conjunto de la economía. Sus investigaciones han contribuido a sentar las bases de los modelos que utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo para diseñar sus políticas de estabilización. Gracias a estos avances, los responsables económicos disponen de herramientas teóricas más sólidas para analizar cambios repentinos en el consumo, crisis energéticas y otras perturbaciones. Así lo recoge también la información publicada por Reuters sobre el galardón. Por ello recibirán un premio de 12 millones de coronas suecas, una cantidad equivalente a unos 1,1 millones de euros, que se repartirán a partes iguales entre ambos.

Unas investigación que pueden influir en tu bolsillo

Sus investigaciones han contribuido a transformar la forma en que los economistas analizan las decisiones de los hogares, las empresas y las instituciones públicas. Pero ¿qué significa todo esto para ti? Básicamente, Hall y Woodford contribuyeron a sentar las bases del paradigma neokeynesiano, un enfoque en el que los modelos económicos se construyen a partir de las decisiones de los distintos agentes. Demostraron la importancia de tener en cuenta las expectativas de futuro de las familias y las empresas al tomar decisiones clave, como cuánto ahorrar hoy o qué precios fijar mañana. Si entendemos esos mecanismos, los gobiernos pueden diseñar políticas más eficaces para afrontar las recesiones y reducir las fluctuaciones económicas. La investigación reconocida por el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA ya destacaba la influencia de Woodford en el análisis macroeconómico y en el diseño de las políticas monetarias y fiscales.

De hecho, este enfoque tiene una influencia en los bancos centrales. Cuando la Fed o el BCE ajustan los tipos de interés para controlar la inflación, las expectativas de los hogares y las empresas desempeñan un papel fundamental en la transmisión de sus decisiones. Woodford también ha defendido la importancia de explicar al público qué hacen los bancos centrales y cómo esperan que evolucione la economía. En una entrevista recogida por la Fundación BBVA, el economista destacó que mejorar la comunicación de estas instituciones puede contribuir a estabilizar la economía. En febrero de 2025, Woodford recibió el Premio Fronteras del Conocimiento junto con Olivier Blanchard y Jordi Galí por su influencia en la macroeconomía moderna.

No es un contexto fácil para aplicar la teoría, y posiblemente no lo será a corto plazo. En un momento en el que los conflictos geopolíticos siguen condicionando los mercados, las alteraciones en el suministro de energía pueden complicar la tarea de los bancos centrales. Las subidas de los precios energéticos pueden alimentar la inflación y dificultar las decisiones sobre los tipos de interés, obligando a las autoridades monetarias a equilibrar el control de los precios con la evolución de la actividad económica. Es precisamente en situaciones de incertidumbre como estas cuando los modelos económicos que permiten analizar las expectativas y las respuestas de hogares y empresas cobran especial relevancia. Los bancos centrales deben tener en cuenta estos factores al intentar controlar la inflación, como se explica también este análisis de El Blog Salmón sobre el tiempo que transcurre entre las subidas y las bajadas de tipos.