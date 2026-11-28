Pasar del medio siglo complica la reincorporación al mercado laboral, pero también conviene prestar atención al calendario administrativo. En el caso de los mayores de 52 años, no basta con cumplir los requisitos de cotización y rentas para cobrar el subsidio: también hay que respetar los plazos de solicitud. Como recoge la sección de Economía de El Economista, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) deniega las solicitudes que superan el límite establecido.

El artículo 276 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), reformado con efectos desde el 1 de noviembre de 2024, establece un plazo inicial de 15 días hábiles desde el hecho causante. Si se presenta la solicitud dentro de ese periodo, el derecho nace al día siguiente. Si se supera, pero no han transcurrido seis meses, el derecho nace en la fecha de presentación. Una vez superados esos seis meses, la solicitud se deniega, salvo determinadas excepciones. La normativa contempla algunos supuestos especiales. Si al finalizar ese plazo de seis meses la persona está trabajando o percibiendo determinadas prestaciones por incapacidad temporal o nacimiento y cuidado de menor, dispone de 15 días hábiles desde que termina la situación que impedía solicitar el subsidio. Es importante tener presente esta particularidad para no confundir el plazo general con las excepciones previstas legalmente.

Cuándo empieza a contar el plazo para solicitar el subsidio

El detalle que puede confundir a muchos desempleados es cuándo comienza exactamente el cómputo de los 15 días hábiles. El hecho causante coincide con el agotamiento de la prestación contributiva, si se produjo a partir del 1 de noviembre de 2024, o con la última situación legal de desempleo cuando se accede al subsidio después de acreditar al menos 90 días cotizados. También puede ser la fecha de reanudación de otro subsidio o, si ya se cumplían los demás requisitos, el día en que se cumplen los 52 años. En este último supuesto, es necesario haber mantenido la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo desde el agotamiento de la prestación contributiva hasta la fecha de solicitud.

Perder esta ayuda supone mucho más que dejar de ingresar 480 euros mensuales, equivalentes al 80% del IPREM, un indicador que permanece congelado en 600 euros mensuales desde 2023. La razón es que el subsidio también cotiza para la jubilación. Lo hace por el 125% de la base mínima de cotización, lo que en 2026 supone una base de 1.780,50 euros mensuales. Para acceder a la ayuda, además, los ingresos propios no pueden superar los 915,75 euros al mes, equivalentes al 75% del salario mínimo vigente.

Tampoco conviene bajar la guardia una vez aprobado el subsidio. El SEPE exige presentar una declaración anual de rentas cada 12 meses, dentro de los 15 días hábiles siguientes, para evitar la suspensión de la prestación. También es fundamental acreditar correctamente la situación legal de desempleo. Así ocurre, por ejemplo, en los casos de trabajadores a quienes se ha denegado el subsidio por continuar cotizando mediante convenios especiales, ya que mantener esas cotizaciones no demuestra por sí solo que se encuentren en situación legal de desempleo. Si estamos cerca de cumplir los 52 años o acabamos de agotar el paro, el primer paso no es hacer cuentas sobre nuestra futura pensión, sino señalar en rojo la fecha exacta del hecho causante.

En Motorpasión | La DGT cambia las normas para las camper cuando hay nieve: las cadenas ya no siempre sirven

En Motorpasión | Han necesitado una retroexcavadora para desenterrar a un dinosaurio en Lleida: su cuello pesa 18 toneladas y tiene 70 millones de años

Imagen | Deniz ŞENGÜL (vía Pexels)