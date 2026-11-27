Gestionar ingresos millonarios antes de cumplir los 20 años suele asociarse a gastos ostentosos, pero el entorno de Lamine Yamal insiste en que su dinero tomó otro rumbo. En un directo de TikTok, según recoge la revista Semana sobre el delantero, su padre, Mounir Nasraoui, reivindicó la inversión familiar del internacional español frente a otros jugadores que "se han comprado una isla". "Lamine lo que ha hecho es comprarle una casa a su madre, comprarle una casa a su padre, comprarle una casa a su abuela", afirmó.

Nasraoui respondió así a quienes cuestionan a su entorno, recalcando que «eso se llama orgullo» y agradeciendo el gesto a un hijo criado en Rocafonda (Mataró). «Tu familia te quiere y te aprecia y está contigo a muerte», añadió el progenitor en unas palabras también recogidas por el diario El Español. El propio atacante azulgrana, campeón del Mundial 2026, ya explicó anteriormente que creció en un piso donde cocina y habitación compartían espacio y que su prioridad era dar tranquilidad a los suyos.

¿Supone mucho regalar una casa a padre o abuelos?

Aunque entregar dinero a un familiar es neutro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quien lo dona, quien recibe el bien debe pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). En Cataluña, el Decreto Legislativo 1/2024 del Código Tributario aplica a ascendientes una tarifa reducida del 5% hasta 200.000 euros, del 7% entre 200.000 y 600.000 euros y del 9% a partir de esa cantidad, siempre que se cumplan los requisitos legales y se formalice la donación en escritura pública. Sin este requisito, se aplica la tarifa general, cuyos tipos pueden alcanzar el 32%, disparando el coste. Además, cuando se dona un inmueble, el donante también puede tener que tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial generada y hacer frente a la plusvalía municipal, si corresponde.

Basta con hacer números: en una donación de 300.000 euros en Cataluña, la cuota del ISD se queda en 17.000 euros con tarifa reducida, frente a los 40.000 euros que resultarían de aplicar la tarifa general, siempre que el beneficiario tenga un patrimonio preexistente que permita utilizar el coeficiente multiplicador más bajo y no existan otras donaciones acumulables.

En las herencias, por su parte, existen bonificaciones específicas que pueden alcanzar el 99% para los cónyuges, mientras que para descendientes y ascendientes se aplica un régimen diferente y progresivo. Además, no hay ningún límite general exento y conviene presentar el modelo 651 dentro del plazo de un mes desde la donación para evitar recargos. Un trámite asumible para una estrella del fútbol, pero lejano para la mayoría de jóvenes españoles, que abandonan el hogar familiar a los 30,2 años de media, según Eurostat. Todo ello en un contexto en el que la vivienda se encareció un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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