Si comprar una vivienda sobre plano ya implica riesgos, hacerlo fuera de España puede complicar todavía más las cosas. Una pareja pagó 201.327,55 euros por una casa en Saida (Marruecos) que quedó a medio construir. Ahora ha perdido su batalla judicial en España, según recoge Infobae. El 20 de octubre de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó su recurso y eximió a Banco Santander y Cajamar de devolver el dinero.

El contrato se firmó en Oujda entre el comprador, con doble nacionalidad española y británica y residente en Reino Unido, y la promotora marroquí Property Logic Morocco, vinculada al grupo español Property Logic Invest. Aunque los ingresos llegaron a una cuenta de Cajamar, el acuerdo establecía que cualquier conflicto debía resolverse ante los tribunales de Oujda. Los afectados reclamaron a Santander el 12 de febrero de 2021 y presentaron la demanda el 30 de marzo de 2022, invocando la Ley 57/1968.

El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid ya había desestimado la demanda el 31 de marzo de 2025 (procedimiento 613/2022). Consideró que no se había acreditado una relación financiera de los bancos con la promoción ni estaba suficientemente identificado el concepto de los ingresos. También tuvo en cuenta el carácter inversor de la operación, al entender que no reunía las condiciones para beneficiarse de la protección legal destinada a la compra de vivienda residencial. La Audiencia Provincial confirmó la decisión, aplicó el derecho marroquí e impuso a los compradores las costas de la apelación, además de confirmar la pérdida del depósito para recurrir.

La prescripción y los límites de las garantías bancarias

La Audiencia también declaró prescrita la acción conforme al artículo 1964 del Código Civil. Desde la reforma de 2015, el plazo general de prescripción de las acciones personales es de cinco años, frente a los quince anteriores. La Ley 42/2015 estableció un régimen transitorio para las acciones anteriores a su entrada en vigor, con un límite general del 7 de octubre de 2020 para las que ya existían el 7 de octubre de 2005. La aplicación de estos plazos a las reclamaciones de cantidades anticipadas también fue abordada por el Tribunal Supremo en su sentencia 320/2019.

No es el primer revés relacionado con esta promotora. En 2024, la Audiencia Provincial de Madrid ya desestimó otra demanda contra Santander y Cajamar por un caso similar. Para determinar la legislación aplicable examinó las normas de Derecho internacional privado y el Convenio de Roma de 1980. El actual Reglamento Roma I establece que determinados contratos sobre derechos reales inmobiliarios se rigen por la ley del país donde se encuentra el inmueble, aunque esta regla no se aplica automáticamente a cualquier operación relacionada con una vivienda.

En España, la Ley 57/1968 fue derogada en 2016 y sustituida por el régimen de garantías de la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación. Según el Tratado de Derecho de la vivienda del BOE, las cantidades anticipadas deben garantizarse mediante un seguro de caución o un aval solidario, con los requisitos legales correspondientes, desde la obtención de la licencia de edificación. La garantía incluye las cantidades entregadas, los impuestos correspondientes y los intereses legales.

Además, el aval puede caducar si el comprador no solicita la rescisión del contrato y la devolución del dinero en los dos años siguientes al incumplimiento del promotor. Por eso, la OCU recomienda comprobar la licencia municipal y exigir la garantía correspondiente antes de entregar dinero.

Imagen | Marrakech. Valentin Vesa (Vía Pexels)