Es un error muy habitual pensar que basta con tener 15 años cotizados en nuestro informe de vida laboral para asegurarnos la pensión. No es así. Además de alcanzar ese mínimo, debemos cumplir otro requisito: haber cotizado dos años dentro de los 15 anteriores a la jubilación, tal y como establece el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social. Si acumulamos más de una década sin cotizar antes de retirarnos, podemos quedarnos sin derecho a la pensión contributiva aunque superemos ampliamente los 15 años, salvo que concurran excepciones reconocidas por la jurisprudencia. Como advierte la abogada Lorena Gómez en El Español: "Tener cotizados 15 años no garantiza que puedas cobrar la jubilación".

Además, hay que tener en cuenta el calendario de edad. En 2026, la edad ordinaria es de 66 años y diez meses para quienes tengan menos de 38 años y tres meses cotizados. En 2027 aumentará a 67 años para quienes no alcancen los 38 años y seis meses, mientras que quienes lleguen a ese umbral podrán jubilarse a los 65. Con solo 15 años cotizados tendremos derecho al 50% de la base reguladora. Los meses en blanco también influyen en la cuantía: en el Régimen General se integran, con carácter general, las primeras 48 mensualidades con la base mínima y el resto al 50%, aunque existen mejoras y excepciones. Esta integración no cuenta como días cotizados para cumplir la carencia mínima. En el régimen de autónomos, las lagunas no se integran, salvo determinados supuestos, como algunos meses posteriores al agotamiento de la prestación por cese de actividad. La Seguridad Social detalla estas reglas.

Los atajos y premios están reservados a quienes tienen una larga carrera de cotización. Podemos adelantar la edad ordinaria hasta 24 meses si la jubilación es voluntaria y tenemos 35 años cotizados, o hasta 48 meses si es involuntaria y acreditamos 33 años, siempre que cumplamos el resto de requisitos y asumamos los correspondientes coeficientes reductores. También podemos obtener un incentivo económico si demoramos el retiro. Dependiendo de la pensión y de nuestra carrera de cotización, el pago único puede alcanzar los 12.060 euros por año adicional en determinados casos. Para quienes llevan tiempo sin trabajar y tienen en riesgo los últimos años de cotización, puede ser recomendable suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Este permite seguir cotizando por cuenta propia. En el convenio ordinario se exige acreditar al menos 1.080 días cotizados en los 12 años anteriores y solicitarlo dentro del plazo establecido, normalmente de un año desde la situación que da derecho a suscribirlo.

La doctrina del paréntesis y la pensión no contributiva

Cuando los trabajadores llevan varios años sin cotizar por desempleo involuntario, el Tribunal Supremo puede aplicar la llamada teoría del paréntesis. En determinados casos, se excluyen periodos de inactividad, por ejemplo, si la persona ha permanecido inscrita como demandante de empleo sin interrupciones, y se toma como referencia un momento anterior al cese de la actividad para calcular el plazo de 15 años en el que deben localizarse los dos años cotizados. No basta automáticamente con estar apuntado al paro, ya que hay que analizar cada situación. En marzo de 2026, el Supremo volvió a matizar esta doctrina y rechazó su aplicación a periodos discontinuos de inactividad cuando se pretende desplazar arbitrariamente el punto de referencia del cómputo. Es necesario acreditar la voluntad de continuar trabajando.

Si no encajamos en esta doctrina y perdemos la pensión contributiva, la alternativa es la pensión no contributiva de jubilación, cuya cuantía íntegra en 2026 asciende a 628,80 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 8.803,20 euros anuales. El importe puede ser inferior dependiendo de las circunstancias económicas y de convivencia. Está destinada a mayores de 65 años que residan legalmente en España durante el periodo exigido y carezcan de ingresos suficientes. Los límites de rentas también dependen de los ingresos de los familiares con los que convivimos y de la composición de la unidad económica. El Imserso detalla los requisitos y las cuantías. En definitiva, revisar con antelación nuestra vida laboral y mantenernos como demandantes de empleo cuando corresponda, aunque no recibamos prestación, puede marcar la diferencia entre asegurar una pensión contributiva o depender de los límites de renta para acceder a una ayuda asistencial.

Imagen | Gizem Nikomedi (vía Unplash)

En El Blog Salmón | El dueño de La Sirena, José Elías, sobre la jornada laboral de 4 días: "A mí me parece bien pero el trabajador no debería cobrar por horas sino por lo que produzca, igual que la empresa"

En Xataka | Huawei es declarada culpable de fraude y robo de secretos en EEUU, pero absuelta de operar como organización criminal



