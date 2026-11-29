Apagar las luces de una furgoneta a las dos de la madrugada para esquivar un control policial rara vez sale bien. Es exactamente lo que ocurrió el 18 de noviembre en la carretera C-66, a la altura de La Bisbal d'Empordà (Girona), donde dos hombres de 28 y 53 años acabaron delatándose ante un dispositivo conjunto. Los agentes interceptaron una furgoneta que intentaba esquivar el control y encontraron a sus dos ocupantes con útiles para extraer combustible y 21 garrafas de gasoil robadas de una finca de Bellcaire d'Empordà.

La maniobra evasiva hacia Corçà activó una búsqueda rápida que terminó con el vehículo interceptado y un equipo completo de extracción al descubierto: una bomba con manguera, una pistola de suministro, una bomba pequeña para líquidos y dos baterías, de acuerdo con los detalles de la intervención. Los ocupantes aseguraron haberse encontrado todo "tirado en la cantera que hay entre Bellcaire y Ullà", pero los agentes decomisaron el material y, tras confirmarse la denuncia del agricultor afectado, detuvieron a ambos la tarde del 19 de noviembre, tal y como detalló el comunicado recogido por Europa Press.

Basta con hacer números para ver que el perjuicio real supera con creces el botín. Si bien el combustible sustraído está valorado en 640 euros, los presuntos ladrones reventaron el candado de acceso, destrozaron dos cámaras de seguridad y volcaron el depósito para extraer el gasoil. Ambos detenidos, que ya contaban con antecedentes, pasaron el 20 de noviembre a disposición del juzgado de instrucción de guardia de La Bisbal d'Empordà.

Hasta tres años de prisión por robo con fuerza

Pero, ¿a qué se enfrentan legalmente por un golpe de este tipo? Al haber forzado el acceso a la explotación y dañado sus instalaciones, los hechos podrían encajar en el delito de robo con fuerza en las cosas, que el artículo 240 del Código Penal castiga con penas de prisión de uno a tres años. De hecho, no hablamos de un episodio aislado en el campo español: el 25 de noviembre la Guardia Civil esclareció en Segovia la sustracción de 1.440 litros de gasóleo, extraídos de explotaciones agrícolas en el marco de varias actuaciones policiales relacionadas con robos y hurtos.

El atractivo económico del combustible almacenado en las explotaciones rurales coincide con un contexto de encarecimiento de los costes agrícolas. El precio del diésel en Europa ha registrado subidas cercanas al 140 % desde principios de año hasta finales de octubre, tomando como referencia su cotización por tonelada. Una evolución que añade presión a unas explotaciones que ya afrontan importantes gastos de funcionamiento. Así lo refleja también el testimonio de un agricultor de Valladolid, que declara gastar 200.000 euros anuales para mantener sus 300 hectáreas. Un escenario en el que los costes de trabajar la tierra se han duplicado durante la última década y en el que el combustible representa una partida importante para la actividad agrícola.

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