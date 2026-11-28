Saber cuánto cobrarás al retirarte suele posponerse hasta que la jubilación asoma en el calendario, lo que equivale a llegar a la ventanilla a ciegas. Para evitarlo, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social que resuelve dudas en YouTube, propone un paso previo, según recoge la sección de economía de El Confidencial: "Hay una cosa que te recomiendo hacer. Solicitar un informe o simulación de tu jubilación. Esto te dará dos datos importantes: cuándo podrás jubilarte y cuál sería el importe de tu pensión de jubilación".

Cómo utilizar el simulador de la Seguridad Social para calcular tu futura pensión y conocer los cambios que llegan en 2027

El trámite no exige cita previa ni papeleo físico. Muñoz detalla el atajo directo al portal oficial: "Puedes acceder a este simulador desde la sede electrónica de la Seguridad Social. Pero si quieres hacerlo de una manera más rápida y sencilla, te recomiendo que pongas en Google 'tu Seguridad Social' y pinches en la primera opción. Una vez dentro, te aparecerán varias formas de acceso. Tienes que pinchar en 'Acceder como Interesado'". El acceso se valida con Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, SMS, certificado digital o DNI electrónico dentro del simulador oficial de jubilación, que genera un PDF.

Una vez dentro, la aplicación cruza tu historial real de cotizaciones y proyecta tu situación actual hasta la fecha de retiro, con margen para probar escenarios de paro o cambios de base. Conviene revisar que no falten periodos trabajados y que los datos personales y familiares estén correctamente reflejados, porque cualquier error puede alterar el cálculo. Además, si todavía te quedan décadas por cotizar, la cifra relevante no es la nómina nominal futura, sino el valor deflactado de la pensión, que descuenta la inflación para traducir ese dinero a poder adquisitivo actual. Se trata, en cualquier caso, de una estimación basada en hipótesis, no de una cantidad garantizada.

Aquí llega la letra pequeña que conviene auditar antes de hacer planes. El simulador arroja un importe bruto, sin descontar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): mirarlo como dinero limpio es como leer el salario bruto de una oferta de empleo y olvidar que Hacienda también pasa a cobrar. Por eso, la propia Seguridad Social advierte de que el informe ofrece un resultado orientativo y no vinculante. Para aproximar el neto real que entrará en tu cuenta, debes llevar esa cuantía al Servicio de Cálculo de Retenciones de la Agencia Tributaria, teniendo en cuenta que el resultado dependerá también de tus circunstancias personales y familiares.

Quien esté cerca del retiro tiene además un reloj normativo encima. En 2026 la edad ordinaria es de 66 años y diez meses (65 con 38 años y tres meses cotizados) y hacen falta 36 años y seis meses para cobrar el 100% de la base reguladora. El 1 de enero de 2027 se alcanza el calendario previsto por la Ley 27/2011: la edad ordinaria pasa a ser de 67 años (o 65 con 38 años y seis meses cotizados) y el 100% de la base reguladora exigirá 37 años cotizados. A estos cambios se suma la reforma introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, que establece un sistema dual de cálculo de la pensión. Durante el periodo transitorio se compararán dos fórmulas y se aplicará la más favorable para el trabajador. Una de ellas permitirá descartar los cuatro meses con las bases de cotización más bajas de los últimos 308, utilizando las 304 mejores bases. Así, el nuevo sistema pretende beneficiar especialmente a quienes hayan tenido periodos de cotización menos favorables a lo largo de su vida laboral.

Imagen | SHVETS production (vía Pexels)

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