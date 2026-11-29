Dejar atrás casi veinte años al frente de un informativo diario obliga a reinventar el calendario, pero también permite disfrutar con calma de lo ahorrado durante toda una vida profesional. Pedro Piqueras (71 años) cerró su etapa en Telecinco en diciembre de 2023 y, según recoge el perfil patrimonial publicado por Woman, ha cambiado los directos por una rutina pausada y un patrimonio inmobiliario repartido entre España y el extranjero. Si bien su rostro quedó asociado a la edición nocturna de Mediaset desde 2006, el comunicador licenciado por la Universidad Complutense de Madrid forjó su carrera pasando primero por Radio Nacional de España, el Telediario de TVE y Antena 3. Un recorrido de casi cuatro décadas avalado por galardones como el Premio Ondas en 2013, tres Antenas de Oro y el Premio Iris Especial a la Trayectoria en 2023, tal y como figura en su biografía profesional oficial.

El cambio de ritmo no llegó de golpe. De hecho, el periodista ya se había instalado en 2013 en una vivienda hecha a medida en la sierra madrileña, una década antes de despedirse de la audiencia. En su paso por 'La Revuelta' en mayo de 2026 para presentar su libro, Piqueras resumió sin rodeos cómo son sus mañanas lejos de los focos: "Llevo una vida muy normal con la familia. Tengo gallinas y una huerta. Me acuesto pronto y a las 05.30, e incluso antes, ya estoy en pie. Las 5 es una hora muy buena para leer y hacer yoga". Incluso bromeó con David Broncano sobre sus cinco gallinas y su horario: "La diferencia entre el gallo y yo es que el gallo se despierta con el sol y yo no. Yo me despierto antes. Me acuesto pronto y no duermo mucho tampoco. Me levanto entre las 5 y las 6.30 de la mañana".

Pero, ¿en qué se concreta exactamente su patrimonio inmobiliario? Al margen de su casa habitual, Piqueras tendría diez propiedades en España, de acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad difundidos originalmente por Vanitatis y recopilados por otros medios. La vivienda de 225 metros cuadrados en la zona madrileña de Pintor Rosales figura entre los inmuebles más destacados de esa cartera. A ella se sumarían otro piso de más de 120 metros cuadrados en la capital, un apartamento más pequeño junto al estadio Santiago Bernabéu, varias plazas de garaje e inmuebles en Albacete, Tenerife y Vitoria. A todo ello habría que añadir una casa en Budapest, una ciudad que descubrió hace dos décadas y que mostró en 'Viajeros Cuatro' en 2018, donde dejó clara la razón de esta compra: "Aquí desconecto, apago el móvil, leo un libro y paso desapercibido".

El patrimonio de otros famosos

Esta apuesta por el ladrillo como forma de inversión y patrimonio no es exclusiva de los rostros conocidos con largas trayectorias profesionales. Aitana Ocaña, por ejemplo, llegó a explicar que tenía cuatro casas valoradas en cuatro millones y medio de euros, dos de ellas destinadas al alquiler, aunque posteriormente confirmó que había vendido una de esas viviendas. Por su parte, veteranos del cine como Pedro Almodóvar han sumado nuevas viviendas para dar cabida a su colección de arte y decoración. Son ejemplos de cómo algunas figuras públicas han incorporado los inmuebles a su patrimonio a lo largo de sus carreras, aunque las circunstancias y el valor de cada cartera son diferentes. En el caso de Piqueras, sus propiedades en Madrid y Budapest dibujan una parte de su vida alejada de los platós, entre la vivienda urbana y un refugio en el extranjero.

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