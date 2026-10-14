Maxi Iglesias, actor español, sobre el precio de la vivienda: “Los alquileres suben, pero los sueldos no van acorde. Esto nos afecta a todos”

Es el tema del momento, provocando que resulte casi imposible encontrar a alguien que no hable de la situación habitacional en España, desde pie de calle hasta las alfombras rojas. Si bien el reciente desahucio de Maricarmen en Madrid sacó a miles de personas a protestar contra unos altos precios en el sector que ahogan a las familias, el descontento salpica también a quienes, a priori, gozan de una posición bastante más desahogada. De hecho, el actor Maxi Iglesias ha sido el último en alzar la voz sobre una realidad que, según recoge ABC en su crónica, afecta a distintos estratos sociales y deja claro que poder vivir bajo un techo asequible hoy en día es cada vez más complicado. Pero ¿hasta qué punto se ha roto la baraja?

El intérprete de 35 años, en plena promoción de la película Nuda propiedad, ha sido contundente sobre la brecha que separa lo que cobramos de lo que pagamos. “Los alquileres suben, pero los sueldos no van acorde. Esto nos afecta a todos”. Y añade que el problema golpea a todos los niveles, admitiendo que escucha a personas de su entorno que, “con o sin carrera, no se lo pueden permitir”. Todo esto llega en un escenario de tensión política, con el Gobierno de Pedro Sánchez afrontando dificultades para sacar adelante sus medidas hasta el punto de convocar elecciones. La pregunta es: ¿tienen razón los fríos números para respaldar esta indignación?

@cinerama_es “Suben los alquileres, pero los sueldos no van acorde” Maxi Iglesias reflexiona sobre el precio de los alquileres en el estreno de su nueva película Nuda Propiedad 👉🏻 Una película de comedia dramática que llega a cines el 2 de octubre #vivienda #cineentiktok ♬ sonido original - CINERAMA

La respuesta corta es que sí, y de qué forma. Basta con echar un vistazo al último informe elaborado conjuntamente por InfoJobs y Fotocasa en junio de 2026, un estudio que pone cifras a esa brecha que denuncia el artista madrileño. Según los datos correspondientes a 2025, los españoles destinamos de media el 50% de nuestro salario bruto al alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea del desajuste real, a lo largo de ese año los salarios brutos ofertados apenas subieron un 1%, mientras que el precio de los alquileres se encareció un 6,9%, una diferencia que agrava las dificultades para acceder a una vivienda y supera ampliamente el umbral del 30% que suele utilizarse como referencia para evaluar el esfuerzo económico que supone el alquiler. Como os podéis imaginar, el escenario se vuelve directamente asfixiante si ponemos el foco en los grandes motores económicos del país, donde el esfuerzo económico es todavía mayor. En la provincia de Barcelona, ese esfuerzo salarial alcanza el 76% del sueldo bruto, mientras que en Madrid se sitúa en el 72% y en Málaga llega al 57%. No estaríamos hablando de un problema de nicho que afecta solo a los más vulnerables, sino de una dificultad estructural que encarece el acceso a un hogar, reduce la capacidad de ahorro y complica el acceso a una vivienda para toda una generación. Tener una licenciatura ya no garantiza poder afrontar cómodamente el pago de un alquiler.





Cuidado que esto no vaya a más en la economía

Y es que, más allá del encarnizado debate político en la Cámara, las advertencias de perfiles como el suyo exponen un posible daño colateral que merece atención: el impacto del coste de la vivienda sobre el consumo interno. Si una parte tan importante de nuestros ingresos desaparece cada mes para pagar el techo, el margen para gastar en otros sectores de la economía, desde el ocio hasta el pequeño comercio local, se reduce considerablemente. Sea como fuere, parece evidente que este debate seguirá copando la actualidad nacional en los próximos meses. Los datos del mercado del alquiler reflejan que las dificultades para acceder a una vivienda van mucho más allá de una queja aislada: para muchos hogares, pagar un techo se ha convertido en uno de los mayores desafíos económicos.

Imagen | Desaparecidos (Mediaset)

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