El reto de gestionar tu pequeño negocio y las finanzas personales, simplificado con una cuenta online sin comisiones

La vida del autónomo no es fácil. Tener un pequeño negocio implica, entre otras muchas cosas, gestionar cobros y facturas a diario. Pero claro, el autónomo también es una persona como cualquier otra que tiene que tener un ojo puesto en su vida personal y sus gastos diarios. Y eso significa tener varias cuentas o incluso entidades bancarias que multiplican trámites, comisiones y complicaciones.

Simplificar todo esto nos puede hacer ganar control y, sobre todo, tranquilidad. Una opción para ello la tenemos en CaixaBank, que tiene una propuesta que soluciona esto de una forma sencilla, aunando lo personal y lo profesional en un mismo ecosistema financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos toda nuestra operativa centralizada en una sola aplicación. Y sin pagar costes de mantenimiento o administración.

CaixaBank - Cuenta Online para Autónomos

¿Todos los autónomos necesitan lo mismo?

No solo hay un tipo de autónomo y, como es lógico, no todos necesitan lo mismo. Un ejemplo para verlo claro: un freelance que trabaja desde casa no requiere lo que un pequeño comercio, como puede ser el cobrar con tarjeta. Más ejemplos:

Los autónomos que apuestan por una modalidad digital o a distancia priorizan la operativa online y una gestión de ingresos (y gastos) desde una única aplicación.

Los profesionales liberales valoran, sobre todo, la simplicidad administrativa, las transferencias y el control financiero desde un panel sencillo y visual.

Los comercios, como es obvio, necesitan un buen soporte y herramientas para el cobro, como TPV. También un acceso sencillo al efectivo.

Los negocios con atención presencial valoran oficinas físicas a las que ir a informarse, así como atención personalizada.

Una forma de simplificar la gestión de tu vida y tu negocio

Teniendo en cuenta esas necesidades diferentes, si optamos por esta Cuenta Online de CaixaBank, lo que vamos a tener es las ventajas de una cuenta digital sin comisiones unida a todo lo que ofrece una entidad bancaria completa. Ahí podemos incluir transferencias SEPA y tarjetas gratuitas, pero también 12 meses gratis de TPV MyCommerce+. Con este servicio, podremos gestionar nuestras ventas sin gastos añadidos y de forma muy sencilla. O dicho de otra forma: cada autónomo va a tener cubierto lo que necesita.

Además de lo anterior, también dispondremos de servicios que solemos asociar más a la vida personal, como puede ser la de tener acceso a una red muy grande de oficinas físicas, un gestor personal, acceso a financiación en condiciones preferentes o programas de ventajas como cashback. También acceso al ecosistema de servicios de CaixaBank como Facilitea.

Entonces, en resumen, la Cuenta Online de CaixaBank es ideal si eres un autónomo o tienes un pequeño negocio. Con ella, ya no hay necesidad de tener que optar por entidades diferentes o cuentas separadas. Te permite tener las finanzas de tu vida personal y de tu negocio en una misma plataforma, evitando así complicaciones o comisiones. O lo que es lo mismo: tener un vistazo en tu negocio sin perder de vista la tranquilidad personal.

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Imagen | Vitaly Gariev (vía Pexels)