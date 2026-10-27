Jorge Lorenzo (39 años), sobre los impuestos en España: "Me fui a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para vivir más tranquilo"

El expiloto español de MotoGP conquistó en su carrera las pistas más difíciles del mundo batiendo a pilotos como Valentino Rossi. Mientras tanto, en España, tuvo que vérselas con la Administración pública según recoge OKDIARIO, haciéndose eco de una entrevista donde Jorge Lorenzo explicó abiertamente los motivos que le llevaron a fijar su residencia en la ciudad suiza de Lugano durante sus años de mayor éxito en la competición reina. “Me fui a vivir a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para estar más tranquilo”, admitió en una charla en el pódcast The Wild Project. Buscaba privacidad y un refugio alejado del foco mediático.

Sin embargo, su traslado acabó acompañado de un largo conflicto con Hacienda. La Agencia Tributaria española puso la lupa sobre su mudanza y le exigió unas cifras millonarias. Primero le reclamaron más de 35 millones de euros correspondientes a sus ingresos entre 2013 y 2015, y después la disputa se amplió con otra reclamación por el ejercicio de 2016, que rondaba los 11,3 millones de euros. Fueron años difíciles que coincidieron con una etapa deportiva marcada por las lesiones y con su retirada definitiva de las pistas a finales de 2019. El piloto también relató que sufrió problemas físicos durante aquellos años. «Se me empezó a hacer calvas aquí en la barba y empecé a perder pelos de la barba», confesaba el pentacampeón del mundo. Según recuerda, llegó a perder hasta el 90 % del vello facial, algo que relacionó con el estrés.

Cómo ganó su carrera a Hacienda

Tras años de litigios, la llamada de sus abogados confirmándole que había ganado el caso con Hacienda se convirtió, según explicó, en “uno de los días más felices de mi vida”. La victoria no fue producto de la suerte. Para que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) le diera la razón en 2021 y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) resolviera favorablemente el procedimiento relativo a 2016, cuya resolución se conoció en 2023, la defensa del balear tuvo que aportar pruebas para acreditar su residencia en territorio suizo. Entre ellas figuraban documentos relacionados con su vivienda y su actividad financiera.

Dicho de otro modo, su defensa trató de demostrar que su centro vital y económico estaba realmente en Suiza. La normativa tributaria establece que una persona puede ser considerada residente fiscal en España si permanece aquí más de 183 días durante el año natural o si radica en territorio español el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos. Para los deportistas de élite que viven viajando por el mundo, determinar la residencia fiscal puede resultar especialmente complejo. La Administración debe valorar las circunstancias y las pruebas disponibles para determinar dónde reside fiscalmente el contribuyente. Es una cuestión que también ha generado controversias en otros casos conocidos, como el de Shakira.

No es casualidad que la tributación de los deportistas genere debate: sus contratos, premios y primas pueden dar lugar a importantes obligaciones fiscales. En algunas comunidades autónomas, los tipos marginales máximos del IRPF superan el 50 %, aunque la tributación efectiva depende de las circunstancias personales y fiscales de cada contribuyente. A diferencia de otros compañeros de parrilla que apostaron por Andorra, Lorenzo eligió Suiza, donde la residencia fiscal depende de las circunstancias concretas y de los criterios establecidos por la legislación aplicable. Acreditar dónde se vive realmente y dónde se encuentra el centro de los intereses económicos puede resultar determinante en una disputa con Hacienda. La tributación de los premios deportivos también tiene sus particularidades, como explica este análisis de El Blog Salmón sobre las primas de la selección española.

Imagen | El Desafío (Atresmedia)