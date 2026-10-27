Buscan trabajadores para contar pingüinos en la Antártida por hasta 2.500 euros al mes

Si bien todos hemos fantaseado alguna vez con dejar atrás la oficina y los atascos, creo que pocos os habéis imaginado cambiando eso por un censo de aves a bajo cero. La UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) ha vuelto a poner sobre la mesa su oferta para trabajar en la Antártida con sueldos de hasta 2.500 euros al mes. Ser el escogido te permitirá vivir cinco meses con el alojamiento y la alimentación cubiertos mientras mantienes las instalaciones, atiendes la oficina de correos y realizas el seguimiento de los pingüinos para evaluar la evolución de la colonia. Suena muy interesante.

El salario mensual oscila entre las 1.449 y las 2.096 libras (unos 1.650 a 2.400 euros, según el tipo de cambio), e incluye los desplazamientos relacionados con el trabajo, la formación y la ropa de abrigo. A cambio, la jornada se desarrolla en condiciones de frío extremo, sin cobertura de teléfono móvil y con agua racionada en bidones. Además, los trabajadores deben mantener y vaciar un retrete portátil. Sí, como lo habéis leído. Las comodidades brillan por su ausencia en un alojamiento compartido y con una alimentación que, según las informaciones publicadas, es vegetariana.

Las condiciones laborales y los requisitos para trabajar en la Antártida

Sobre el papel, ahorrar una parte importante del sueldo al tener cubiertos el alojamiento y la comida suena al refugio financiero perfecto frente a la inflación y el encarecimiento inmobiliario. Pero, ¿compensa el aislamiento total? En España, el sector de la construcción ya alerta de que los jóvenes huyen de los trabajos físicos extremos, a pesar de ofrecer salarios que superan ampliamente la media en determinados puestos. Trasladar esa dureza al hielo antártico y exigir una buena condición física para cargar cajas reduce el perfil a aventureros vocacionales, más allá de quienes simplemente intentan huir del edadismo laboral.

Otro punto más sobre la criba de candidatos tiene que ver con la burocracia internacional. Al tratarse de una entidad británica que gestiona instalaciones en la Antártida, la letra pequeña fundamental es que necesitas tener derecho a trabajar en Reino Unido. A día de hoy, y con las normas del Brexit asentadas, los requisitos migratorios pueden complicar el acceso a estos empleos temporales para quienes viven en España. De hecho, la propia organización establece condiciones de residencia para participar en el proceso de selección y no patrocina solicitudes de visado, lo que dificulta aprovechar esta oportunidad desde el resto de Europa.

Por el momento, la ventana de inscripción de las vacantes actuales está cerrada, pero la organización publica ofertas para nuevas temporadas. Quizás la idea de alejarse de todo siga siendo un bálsamo romántico frente al estrés contemporáneo, pero está claro que el peaje físico y legal exige mucho más que ganas de viajar. Veremos cuántos están dispuestos a congelarse a cambio de un sueldo con muchos gastos cubiertos.

Vía | NoticiasTrabajo

Imagen | Vladimir Blyufer (vía Pexels)