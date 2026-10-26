Brasil recupera el sentido común: termina con la semana laboral de seis días y baja la jornada a 40 horas sin bajar el sueldo

Brasil ha aprobado una de las reformas laborales más importantes de las últimas décadas. Y, de paso, ha terminado como una polémica que, en su día, sorprendió al mundo.

El país sudamericano ha decidido poner fin, con carácter general, a la semana de seis días de trabajo y uno de descanso, conocida como escala 6x1, para sustituirla por un modelo de cinco jornadas laborales y dos días libres. Además, reducirá progresivamente el máximo semanal de 44 a 40 horas sin recortar los salarios.

La medida, recogida en la Enmienda Constitucional 141/2026, fue promulgada el 16 de octubre después de recibir el respaldo del Congreso Nacional.

Su aprobación contrasta, por ejemplo, con lo sucedido en España, donde la propuesta para reducir la jornada máxima a 37,5 horas fue rechazada en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

Brasil pasará de trabajar 44 horas a 40 semanales

La reforma modifica el régimen laboral establecido en la Constitución de 1988, cuando Brasil redujo su jornada máxima de 48 a 44 horas semanales.

Eso sí, el cambio no será inmediato, ya que según el calendario oficial publicado por la Agencia Brasil, las empresas tendrán 60 días desde la promulgación para introducir los primeros ajustes.

El próximo 15 de diciembre de 2026 comenzará a aplicarse la semana de cinco días de trabajo y dos de descanso, con un máximo de 42 horas semanales. Doce meses después, en diciembre de 2027, el límite descenderá definitivamente hasta las 40 horas.

Esto supondrá trabajar cuatro horas menos cada semana respecto al máximo anterior, una reducción del 9,1%, manteniendo la remuneración.

Más de 26 millones de trabajadores podrían beneficiarse

Un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), elaborado con datos de 2025, estima que la reducción de jornada podría beneficiar a 26,8 millones de trabajadores.

De ellos, aproximadamente 22 millones tienen empleo formal, mientras que otros 4,8 millones trabajan en la economía informal y superan las 40 horas semanales.

La reforma tendrá especial incidencia en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios, donde resulta habitual trabajar durante seis días consecutivos. Aunque eso sí, los descansos no tendrán que coincidir necesariamente con el sábado y el domingo.

Una votación con 75 apoyos y un único rechazo

La propuesta recibió el respaldo de 75 senadores y únicamente un voto contrario en las dos votaciones celebradas el 14 de octubre. El único rechazo correspondió a Hamilton Mourão, antiguo vicepresidente del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Durante el debate, el senador Omar Aziz, responsable de presentar el texto, aseguró: “Tengo la certeza de que, desde la Asamblea Constituyente de 1988, esta es la mayor conquista de los trabajadores brasileños”.

La senadora Teresa Leitão defendió también el derecho a disponer de más tiempo para estudiar, cuidar la salud y atender las responsabilidades familiares.

Trabajar menos horas puede mejorar la salud mental

La reducción del tiempo de trabajo también cuenta con investigaciones científicas que respaldan sus posibles beneficios.

Un estudio publicado en Nature Human Behaviour en julio de 2025 analizó a 2.896 trabajadores de 141 organizaciones repartidas entre Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.

Tras experimentar durante seis meses con una semana laboral de cuatro días sin reducción salarial, los investigadores observaron mejoras en la satisfacción profesional, la salud física y mental y los niveles de agotamiento.

Otra investigación de la Universidad de Cambridge sobre la semana de cuatro días en Reino Unido encontró que el 71% de los empleados experimentó menos agotamiento y el 39% declaró menores niveles de estrés.

Además, las bajas por enfermedad disminuyeron un 65% y las salidas voluntarias de trabajadores se redujeron un 57% durante el ensayo.

De esta manera, Brasil vuelve a alinearse con la mayoría de países occidentales en materia se descanso y jornadas laborales promedio.

Imágenes | EqualStock, Chris Boland