Ana, jubilada de 87 años: "Estuve 50 años en un despacho de abogados, pero no cobro pensión porque trabajaba para mi marido"

"Yo soy jubilada, pero jubilada por la edad que tengo, porque de pensión no cobro nada de nada". La frase, contundente, resume el peaje de algunos negocios familiares. Ana tiene 87 años y ha trabajado durante medio siglo en un despacho de abogados junto a su esposo, asumiendo la atención al cliente y los expedientes diarios. Sin embargo, al llegar a la vejez, no cobra una pensión propia. Según recoge El Español, no habría generado derechos de cotización suficientes para acceder a una pensión de jubilación: "Mi marido es el que lleva las cosas y él sí cobra, pero yo no", apunta.

¿Por qué nunca regularizó su situación? "Pues porque nunca he ido a que me la rogara, a que me la dieran", reconoce. Afortunadamente, su economía doméstica no ha quebrado. "No tengo ningún problema", sentencia. "Si quiero, voy al banco y saco con mi tarjeta, porque somos matrimonio y es de los dos. Pero no me gusta sacar, me gusta meter", añade con sorna. En cualquier caso, es consciente de las dificultades que supone llegar a la vejez sin ingresos propios. "La vida la veo cara para gente que tiene que buscarse la vida sola, sin nadie que le aporte nada. Creo que está muy caro todo y no sé cómo pueden salir adelante. Si tienen hijos, padres mayores, bueno, si tienen pensión, pues bueno… esto se debía mirar", reflexiona.

"Si quiero, voy al banco y saco con mi tarjeta, porque somos matrimonio y es de los dos"

El problema es que la Seguridad Social no reconoce una pensión contributiva por el mero hecho de haber trabajado, sino que exige cumplir determinados requisitos de cotización. Una de las vías para regularizar la colaboración habitual de familiares en un negocio es la figura del autónomo colaborador, siempre que se cumplan las condiciones legales. Al no haber cotizado lo suficiente, Ana no tendría derecho a una pensión de jubilación contributiva, que exige, con carácter general, un mínimo de 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los 15 años anteriores a la jubilación. Su alternativa podría ser una pensión no contributiva (PNC), destinada a quienes carecen de recursos suficientes y no reúnen los requisitos de cotización para acceder a una pensión contributiva. Para ello, también deben cumplir las condiciones de edad y residencia que establece el IMSERSO.

Los ingresos del cónyuge pueden impedir el acceso a una pensión no contributiva

Para acceder a una pensión no contributiva en 2026, la Administración establece límites de ingresos y tiene en cuenta los recursos de la unidad económica de convivencia. Según los criterios oficiales del IMSERSO, si la solicitante convive con su cónyuge y ambos forman una unidad económica de dos personas, el límite anual de recursos conjuntos es de 14.965,44 euros. Si se supera ese umbral, puede perderse el derecho a la prestación, aunque la resolución depende de las circunstancias y de las reglas de cómputo aplicables. La cuantía íntegra de la PNC en 2026 asciende a 8.803,20 euros anuales, según la normativa de revalorización de las pensiones recogida en el Boletín Oficial del Estado, aunque la cantidad efectiva puede ser inferior en función de los ingresos y de las condiciones de la persona beneficiaria.

Por su parte, este fenómeno pone de relieve una de las posibles causas de la brecha de género en las pensiones. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación de las mujeres se situaba en 1.208,90 euros mensuales, frente a los 1.728,50 euros de los hombres, según los datos publicados en diciembre de 2025. La diferencia ronda el 30% de la pensión media masculina. Mientras que España cuenta con millones de beneficiarios de pensiones de jubilación, las personas que nunca cotizaron por su trabajo no generan derechos a una pensión contributiva por esa actividad. Casos como el de Ana ilustran las consecuencias que puede tener una vida laboral desarrollada sin cotizaciones propias.

El resultado es demoledor: medio siglo de trabajo sin una pensión propia. Por ello, el consejo final de la protagonista va para los jóvenes: "Les diría que estudien mucho. Que con el estudio y una carrera en condiciones mirarán por ellos y mirarán también por sus abuelos, sus padres, su propio matrimonio".

Imagen | Mujer jubilada. Generada con Gemini.