Un camionero ante los tiempos de descanso en el camión: "Algunas empresas se ofrecen a pagarnos la multa si no paramos a descansar. Lo hacen con gusto con tal de que llegue antes la mercancía"

El transporte por carretera constituye una de las principales arterias de nuestra economía, ya que por el asfalto circula más del 90% de las mercancías que se mueven en España. Sin embargo, las tripas de este motor logístico sufren actualmente una grave tensión interna marcada por costes al alza, escasez de profesionales y un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo. La gravedad de la situación ha alcanzado un punto crítico en el que la rentabilidad comercial inmediata parece estar ganando la batalla a la legalidad y a la seguridad en carretera.

La voz de alarma la ha dado Luis Carnota, director de la Oficina del Conductor, en una entrevista concedida originalmente a 'El Debate' y de la que se hace eco Noticias Trabajo. Carnota revela una dinámica empresarial sumamente preocupante en la gestión de flotas: "Algunas empresas se ofrecen a pagarnos la multa si no paramos a descansar". El incentivo para vulnerar la ley responde a una estricta urgencia comercial, ya que, según añade el portavoz del colectivo, "algunas empresas pagan con gusto con tal de que la mercancía llegue en tiempo y hora".

Para entender cómo se ha llegado a este escenario de coacción indirecta, resulta imprescindible analizar las cifras estructurales del sector. España cuenta en la actualidad con unos 250.000 transportistas en activo, pero arrastra un déficit crónico estimado en unos 20.000 profesionales. El problema es que las exigentes jornadas laborales, el envejecimiento de las plantillas y la falta de incentivos para atraer nuevos trabajadores frenan el relevo generacional necesario, empujando a muchos conductores a abandonar de forma definitiva la actividad.

El reloj frente al volante: qué dice la estricta normativa europea

La normativa europea es muy estricta respecto a las pautas de descanso para minimizar los riesgos viales. De forma general, un transportista tiene prohibido superar las 9 horas diarias al volante (ampliables a 10 horas en situaciones excepcionales) y el límite máximo semanal queda fijado en 56 horas. Asimismo, la ley exige pausas obligatorias de al menos 45 minutos por cada 4 horas y media consecutivas de conducción.

Toda esta actividad queda registrada al milímetro por el tacógrafo, un dispositivo tecnológico plenamente implantado que el sector lleva años reclamando que sea reconocido como el registro oficial de la jornada laboral por su objetividad.

Cuando la multa sale a cuenta: el incentivo económico para infringir la ley

Sin embargo, la efectividad reguladora de este dispositivo choca frontalmente con la estrategia financiera de determinadas compañías. Las sanciones por cometer infracciones de carácter leve oscilan entre los 100 y los 400 euros, cuantías que muchas empresas asumen directamente en sus balances como un coste operativo más derivado del transporte de la mercancía. Pero la jugada puede salir muy cara, ya que el conflicto traspasa el ámbito administrativo. En caso de accidente de tráfico, si el conductor estaba incumpliendo los tiempos de descanso obligatorios, se enfrenta a graves responsabilidades de índole penal, independientemente de las presiones corporativas sufridas.

La ley, además, introduce un matiz decisivo según la vinculación laboral del transportista. Mientras que en el caso de los conductores asalariados la responsabilidad legal recae directamente sobre la empresa, en el caso de los profesionales autónomos es el propio transportista quien debe asumir en solitario las consecuencias penales de un siniestro. Esta desprotección convive con una notable falta de controles en ruta de carácter constante. A pesar de que el tacógrafo actúa como prueba objetiva ante cualquier inspección, Carnota reconoce que "no es habitual que nos paren a comprobar el disco".

En definitiva, la sostenibilidad de la cadena de suministro en España no puede basarse en la normalización de la infracción pagada a precio de saldo. Cuando la fatiga al volante y los descansos se convierten en una variable económica perfectamente asumible dentro de los costes de explotación de una empresa, no solo se degrada el tejido laboral de un sector estratégico, sino que se traslada un peligro real y directo a las carreteras públicas.

Imágenes | Pexels (Norma Mortenson)