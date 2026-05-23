Albino, albañil boliviano en España: "En Bolivia ganaba 400 euros. Aquí me dejo la espalda por 1.300, pero al menos se valora más"

El sector de la construcción en España se enfrenta a una encrucijada demográfica y laboral insostenible: las empresas necesitan levantar proyectos, pero los jóvenes locales ya no quieren trabajar a pie de obra. Esta falta de relevo generacional ha convertido a la mano de obra procedente de Latinoamérica en el verdadero motor que sostiene los andamios del país, un fenómeno que trasciende las estadísticas de empleo y se entiende mejor al analizar los salarios reales y la brecha técnica global que define a este mercado.

Un reflejo nítido de esta realidad es el caso de Albino, un albañil boliviano de 42 años que personifica el flujo migratorio que nutre al sector en busca de estabilidad. Tal y como explica una entrevista realizada directamente en una obra para Noticias Trabajo, donde también participaron otros operarios, este trabajador acumula ya casi 20 años de trayectoria en el oficio, habiendo comenzado a los 25 años de edad. Albino, que lleva seis de esos años ejerciendo en España, define su andadura con una frase contundente: "Media vida".

Triplicar el sueldo a cambio de "dejarse la espalda"

El aspecto financiero es el que mejor ilustra el incentivo de cruzar el Atlántico, desmontando de paso algunos mitos sobre los supuestos sueldos desorbitados del ladrillo. Al ser interrogado por los ingresos reales en el mercado español actual, Albino responde sin rodeos que un profesional con experiencia percibe "unos 1.300 o 1.400 euros" mensuales. Se trata de una remuneración por una jornada completa de ocho horas diarias, de lunes a viernes. La comparación con su nación de origen es drástica: "Allí en mi país, hablando de euros, por ahora unos 400".

Multiplicar por tres los ingresos parece un éxito rotundo, pero la lectura económica es más compleja. El problema es que este salario no compensa del todo los riesgos laborales ni el severo desgaste físico que conlleva la actividad diaria. A sus 42 años, el operario admite que el cansancio continuo y las lesiones pasan factura tras largas jornadas de esfuerzo constante, lo que evidencia que la brecha salarial internacional se paga directamente con salud.

El choque técnico: más materiales y mayor exigencia

La diferencia entre ambos mercados no es solo monetaria, sino también de cualificación técnica. La edificación en España destaca por una rigurosa profesionalización que obliga a los trabajadores extranjeros a un veloz proceso de aprendizaje adaptativo. "Las diferencias principales son los materiales", explica Albino. El albañil añade un matiz técnico muy ilustrativo al respecto: "En Bolivia tenemos solo una clase de yeso y aquí hay muchas. El cemento también; allí es uno y aquí hay cemento rápido, cemento normal, morteros de todo tipo…". Toda esta amalgama técnica, según detalla, queda supeditada al presupuesto final del promotor o "de lo que el dueño se quiera gastar".

El contraste con sus orígenes es inmenso. Albino recuerda que empezó en el sector en el entorno rural boliviano gracias a un primo que le enseñó a colocar los primeros bloques. Aquel mentor le decía que "el ladrillo es solo mover un poquito la mano". Desde aquella lección básica en el campo hasta dominar los requerimientos técnicos actuales en suelo español media un abismo operativo superado a base de tenacidad.

Un sector que sobrevive gracias a la mano de obra extranjera

A pesar de las durezas obvias, el sector sobrevive gracias al orgullo profesional de estos perfiles, quienes encuentran satisfacción en el impacto duradero de su esfuerzo constructivo. La conclusión económica es clara: sin la inmigración, el ritmo de construcción en España se detendría. Mientras la formación profesional no logre atraer a las nuevas generaciones, el sector seguirá dependiendo de profesionales como Albino, que no solo aportan mano de obra, sino una vocación que parece estar en peligro de extinción.

Albino confiesa abiertamente su pasión por las tareas tradicionales: "Me gusta casi todo: el ladrillo, el atarracado y el yeso". En un momento socioeconómico donde España debate cómo reactivar su productividad habitacional, la supervivencia de la vivienda depende de personas que piensen como él: "Cuando ya sabes trabajar y ves los trabajos que tú has hecho, dices 'coño, esto lo he hecho yo'. Esta casa perdurará en el tiempo. Yo me moriré y esto seguirá aquí".

Imágenes | Pexel (Connor Scott McManus)