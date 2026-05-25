Nico (58), un camionero de Amazon: "No me voy a jubilar, hace dos años vi la oferta de empleo en Asturias para un autónomo, antes hacía rutas internacionales"

Seis millones de kilómetros al volante otorgan una perspectiva milimétrica sobre las venas que mueven la economía global. A sus 58 años, Nico representa una llamativa excepción en un sector logístico envejecido: él no contempla la retirada. Su historia personal refleja la mutación del transporte de mercancías de larga distancia hacia los centros de distribución regional, un engranaje multimillonario donde la retención de los chóferes ultraexperimentados se ha vuelto un factor estratégico crucial para sostener los plazos de entrega inmediatos que demanda el mercado actual.

Del asfalto internacional al algoritmo de Amazon

El camionero desgranó los pormenores de su dilatada trayectoria en el programa "Poniendo las Calles" de COPE. Según recoge este espacio radiofónico, su incorporación a la flota del gigante del comercio electrónico ocurrió de manera totalmente imprevista hace cerca de dos años. Fue una "cosa fortuita" detonada por el aviso de un conocido: "oye, están buscando un chófer en Asturias". La vacante exigía establecerse como autónomo y fue exactamente en ese momento cuando, según relata el propio conductor, "empezó el carnaval, con Amazon".

Lo paradójico es que, por aquel entonces, Nico ni siquiera sabía en qué consistía la actividad comercial de la multinacional estadounidense. Su realidad laboral previa se había forjado dedicando "toda la vida" a las rutas internacionales, cruzando fronteras para corporaciones del calibre de Walmart por las carreteras de Alemania, Holanda, Italia e Inglaterra. Sin embargo, este giro radical hacia la distribución digital terminó por convertirse en la realización de su "sueño". Actualmente maneja un camión de 12 ruedas timbrado con el logotipo de la icónica sonrisa, y su cometido consiste en llevar la mercancía hasta un centro de logística ubicado en Murcia.

Aunque los detalles precisos del cargamento constituyen un estricto "secreto de usuario", Nico transporta fundamentalmente grandes volúmenes de productos cotidianos: "tablets, ordenadores, móviles, ropa, bebida... de todo", en una labor que él define metafóricamente como "repartir sonrisas". Su testimonio aporta un enfoque propio a un escenario sectorial habitualmente marcado por las quejas de los profesionales. Se trata de un ecosistema en el que conviven perfiles como Álex, un transportista de portacoches que reivindica tanto la severidad extrema como la satisfacción íntima de la conducción, o Irene, otra conductora del gremio que denuncia de forma activa la falta crónica de horas de descanso que penaliza a las plantillas en las rutas comerciales.

Tiempos de descanso y el blindaje frente a los robos en ruta

Para Nico, el secreto de su resistencia radica en que se considera un auténtico "apasionado del volante" bendecido con "mucha vocación". Lo que más agradece de sus jornadas es el afecto que recibe en el asfalto. "Cuando llego a los sitios, me están esperando ahí con una cara, y muchas veces paso, me adelanto autobuses escolares y los niños todo mundo me saluda", afirma con entusiasmo. Tras exprimir la experiencia transfronteriza, el tráfico doméstico le parece la mayor recompensa posible. "Yo hago nacional, ya llegué a la cima, a la élite, digo, aquí me quedo en nacional, es donde mejor se está", asevera con rotundidad, justificando además su preferencia por viajar sin acompañantes bajo el lema de que es "mejor solo que mal acompañado".

La seguridad patrimonial frente a las mafias de la carretera es otro de los ejes económicos críticos que analiza este conductor. Lo llamativo es que, en contraste con los índices de delincuencia del sector, Nico nunca ha sufrido asaltos en ruta. Atribuye esta imbatibilidad a la "gran experiencia" que heredó directamente de su padre. "Procuro llegar puntual a los sitios, suelto el remolque, o me espero a que me descarguen o me voy a un parking vigilado. No me la juego", detalla sobre su metódico protocolo de protección. Esta cautela procede de la herencia familiar, ya que su progenitor sí vivió en primera persona robos de ganado en su época de transportista. Nico confirma que las sustracciones para el resto de los compañeros de profesión actuales continúan estando "a la orden del día, sobre todo cuando duermen", una vulnerabilidad que contrasta fuertemente con la realidad de otros camioneros que optan por marcharse al extranjero en busca de mejores condiciones laborales.

En definitiva, el día a día de este transportista autónomo de Amazon evidencia cómo los grandes operadores digitales están reconfigurando el mercado de la carretera, absorbiendo mano de obra veterana mediante contratos de flexibilidad periférica. El reto para el tejido logístico nacional no pasa únicamente por captar nuevas generaciones, sino por blindar la seguridad y garantizar la sostenibilidad operativa de aquellos profesionales senior que sostienen el consumo diario del país.

Imágenes | Pexels (aboodi vesakaran)