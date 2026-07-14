Pascual Cabedo, agricultor: "Las cebollas en el campo valen 9 céntimos, pero en los supermercados están a casi 2 euros"

El sector primario español vuelve a enfrentarse a un serio problema de rentabilidad. Mientras los precios que reciben los agricultores por sus productos se hunden, el coste para los consumidores sigue aumentando en los supermercados debido al encarecimiento de la cadena comercial. Esta situación, que recuerda a lo ocurrido en otras crisis, vuelve a cargar el peso de las pérdidas sobre los productores, pone en duda la eficacia de las medidas de control aplicadas en los últimos años y alimenta la incertidumbre sobre la viabilidad de muchos cultivos hortofrutícolas de regadío.

La gravedad de la situación ha sido denunciada en primera persona por el agricultor Pascual Cabedo en declaraciones recogidas por la cadena COPE, exponiendo una aritmética que desbarata cualquier viabilidad financiera. "Las cebollas en el campo valen hoy 9 céntimos, pero en los supermercados las encuentras a casi 2 euros", explica Cabedo con rotundidad, evidenciando un diferencial técnico insostenible para las explotaciones agrícolas familiares. Para el productor, la frontera de la supervivencia está nítidamente tasada: "A partir de 25 céntimos por kilo el cultivo empieza a ser rentable; por debajo de eso, estamos perdiendo dinero con cada recogida", añade el agricultor.

"A partir de 25 céntimos por kilo el cultivo empieza a ser rentable; por debajo de eso, estamos perdiendo dinero con esto

Diferencial crónico. Esta brecha del modelo de distribución queda refrendada por el último informe sectorial de coyuntura publicado por elEconomista, donde se constata que un kilo de cebolla cotiza de media a 36 céntimos de euro en origen, mientras que el comprador final lo adquiere a un precio de 2,24 euros en las grandes superficies. La magnitud de este encarecimiento técnico supone un incremento del 522% a lo largo de la cadena de valor, lo que se traduce en una asfixia directa de las rentas agrarias y justifica mirar alternativas.

Canal alternativo. Precisamente para romper esta parálisis operativa, en la Cadena COPE se hicieron eco del proyecto EAP (Europe Agricult Product), una iniciativa de desintermediación que busca dar respuesta directa a esta problemática distributiva. Se trata de un supermercado en línea con garantía de origen nacional en todos sus frescos, cuyo propósito es conectar de forma directa a las explotaciones agrarias con el consumidor doméstico. Este canal busca dotar de rostro humano a la producción hortofrutícola mediante las historias de profesionales del campo como Óscar (judías verdes), Sergio (zanahorias) o Andrés Taus (patatas), logrando absorber excedentes críticos de hortalizas que de otro modo se perderían por falta de salida comercial. "Hacía falta, pues crear un proyecto que por fin se garantice el origen de que es un producto español, se garantice un precio justo a los agricultores que lo producen, y también pensar en el consumidor final", agrega Cabedo.

Márgenes justos. El verdadero pilar comercial de la firma consiste en erradicar la venta a pérdidas, asegurando la rentabilidad neta de la actividad agrícola. "Nosotros nunca pagamos ningún producto a pérdidas", sentencia Cabedo ante Alberto Herrera, detallando que el conocimiento de los costes fijos de cada campaña permite fijar cotizaciones viables. De esta forma, frente a la rigidez del mercado mayorista tradicional, la organización asegura a sus proveedores un pago garantizado por encima de los 30 céntimos de euro por kilo para la cebolla española, lo que hace que una labor abocada al descubierto recupere de inmediato su viabilidad financiera frente a los 9 céntimos originales.

Logística a escala. Con apenas dos años de trayectoria activa en la red, el crecimiento exponencial del volumen de negocio ha permitido a la empresa superar los costes fijos de la distribución a gran escala. La plataforma cuenta actualmente con una comunidad de 300.000 familias como clientes estables y gestiona un flujo diario de entre 10.000 y 15.000 cajas de alimentos frescos que llegan a toda la geografía peninsular. Como prueba de esta capacidad de arrastre logístico, el portavoz destaca la adquisición en firme de una remesa de 25.000 kilos de cebollas a un solo productor rural para su confección y envío.

Costes transparentes. La viabilidad para el cliente final se sostiene sobre una política de fletes totalmente transparentes, donde la firma factura de forma estricta el precio de coste del transporte sin añadir márgenes comerciales ocultos. Además, estos costes de envío se diluyen de forma significativa cuando los consumidores realizan pedidos agregados que superan los 8 o 10 kilogramos de productos básicos de despensa, mejorando la eficiencia logística del modelo. De este modo, la iniciativa busca demostrar que la cercanía digital puede ser compatible con una retribución más justa para los productores, reduciendo el peso de la intermediación tradicional en la cadena de valor.

Imagen | Canal de YouTube de Pascual Cabedo