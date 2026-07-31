Un agricultor de 86 años se niega a vender sus tierras pese a una oferta de 14 millones de euros para construir un centro de datos de Inteligencia Artificial

Hay batallas donde el capital tecnológico choca frontalmente contra la trinchera del suelo agrícola. Frente a la vorágine inversora que busca transformar hectáreas de cultivo en complejos de servidores, Mervin Raudabaugh, un veterano productor de 86 años, ha dicho basta en Silver Spring Township (Pensilvania). Una firma promotora le puso sobre la mesa una propuesta verbal cercana a los 15 millones de dólares (unos 14 millones de euros) para adquirir sus 261 acres —unas 106 hectáreas de alta productividad— con la intención de integrarlas en un macrocampus de 18 edificios dedicados al procesamiento de datos.

"Simplemente no quería que mis dos granjas fueran destruidas. Esa es la conclusión"

Lejos de ceder al canto de sirenas, el agricultor rechazó el montante y prefirió ceder los derechos de desarrollo urbanístico de sus tierras al Lancaster Farmland Trust por 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros), en una transacción cerrada a finales de diciembre de 2025 y desvelada por PennLive en febrero de 2026 que blinda el terreno para uso agropecuario a perpetuidad. "Simplemente no quería que mis dos granjas fueran destruidas. Esa es la conclusión", explicó tajante Raudabaugh para argumentar por qué aceptó ingresar casi nueve veces menos con tal de preservar la utilidad productiva de la tierra.

De una forma sencilla, la transacción no implicó regalar la finca, sino desvincular legalmente el derecho de edificación industrial respecto a la propiedad agraria. A través de este mecanismo de conservación municipal, la entidad compensa la diferencia entre el valor urbanizable y el valor agrario a cambio de inscribir una servidumbre perpetua en el registro. "Yo produzco alimentos. Ese es mi trabajo", sentenció Raudabaugh al resumir la prioridad que ha guiado toda su trayectoria desde los 16 años, cuando asumió la gestión del ganado familiar tras el fallecimiento de su madre, rematando que la preservación de estas tierras "es algo que llevo en el corazón". "Económicamente no hice un gran sacrificio", añade, tras señalar que ha invertido con prudencia a lo largo de los años y que sus herederos podrán vender el suelo en el futuro a otros agricultores, garantizando que el legado no termine sepultado bajo el hormigón.

Los gigantes buscan tierras con mucha luz y agua

La 'ofensiva' del sector tecnológico en Pensilvania no es un hecho aislado, sino el reflejo de la voracidad hídrica y energética que exige el despliegue de la infraestructura digital. La necesidad de asegurar acceso directo a la red eléctrica de alta tensión y a ingentes caudales de agua indispensables para la refrigeración desencadenó una intensa batalla política a nivel local. Según reportaron medios como La Razón y Vozpópuli, un comité independiente inyectó 20.000 dólares en las primarias de 2025 para financiar una campaña de desprestigio contra la supervisora municipal Laura Brown por respaldar estos blindajes ambientales. "Gastaron miles de dólares en panfletos para hacer quedar mal a esta mujer. Y fue doloroso", lamentó Raudabaugh al recordar las presiones sufridas antes de que la concejala lograra renovar su mandato y mantener vigentes los convenios de protección.

Este choque pone de manifiesto la creciente tensión entre la soberanía alimentaria y la inyección masiva de capital impulsada por la burbuja de la IA. A medida que los gigantes tecnológicos absorben suelo agrario de elevada fertilidad, la disponibilidad de tierras de cultivo sufre una erosión constante. No en vano, la inusitada demanda eléctrica de los centros de datos y su desmedido consumo de recursos naturales están alterando el mapa productivo en diversas regiones. En este sentido, el propio Raudabaugh lanzó una seria advertencia sobre la vulnerabilidad del campo frente al desarrollo urbanístico sin freno: "Me rompe el corazón pensar en lo que puede ocurrir. Todo lo que no esté protegido acabará construyéndose", alertó el veterano productor al constatar la fragilidad del suelo fértil.

Lejos de ceder ante la fiebre especulativa del mercado digital, este agricultor ha preferido asegurar que el cultivo siga germinando mucho después de su marcha. "Creo que alguien mirará este municipio dentro de cien años, si seguimos aquí, y dirá: ¿no fue inteligente preservar esto y aquello? Lo apreciarán", sentenció el protagonista como alegato final. Al cabo, mientras la oleada de algoritmos inunda el campo en busca de espacio para sus servidores, un agricultor de 86 años ha demostrado que la solidez de una comunidad aún descansa en la tierra productiva y no en los gigavatios de datos.

Imagen | Brett Sayles (vía Pexels)



