Una asturiana debe devolver más de 16.000 euros por cobrar el salario social básico mientras esperaba el Ingreso Mínimo Vital

Una mujer de Asturias tendrá que reintegrar 16.365,93 euros al Principado después de haber percibido el salario social básico durante un periodo por el que posteriormente se le reconoció el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado la obligación de devolver el dinero, respaldando la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo, dictada el 30 de septiembre de 2025.

En este caso, la afectada había solicitado la prestación estatal, pero inicialmente se la denegaron.

Fue una resolución judicial posterior la que reconoció su derecho a cobrarla con efectos retroactivos, provocando que parte de las cantidades recibidas anteriormente de la Administración autonómica pasaran a considerarse indebidas.

De cobrar 44 euros mensuales a recibir el salario social completo

La historia comenzó en marzo de 2015, cuando la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Asturias concedió a la mujer una ayuda de 44,30 euros mensuales, teniendo en cuenta que vivía sola y recibía una pensión compensatoria.

En octubre de 2017, tras quedarse sin recursos económicos, se le reconoció la cuantía íntegra del salario social básico, que entonces ascendía a 442,96 euros mensuales.

La prestación aumentó hasta 448,28 euros en enero de 2019 y alcanzó los 461,73 euros mensuales en 2023.

La beneficiaria solicitó posteriormente el IMV “tras requerimiento al efecto del Principado de Asturias”, según recoge la resolución judicial. Esta exigencia respondía a que el salario social autonómico tiene carácter subsidiario y complementario respecto de otras prestaciones económicas.

Por qué debe devolver 16.365,93 euros

La Seguridad Social rechazó inicialmente su solicitud del IMV. Sin embargo, en julio de 2023, el TSJA reconoció judicialmente su derecho a la prestación estatal, con efectos desde el 1 de julio de 2020 y una cuantía anual de referencia de 5.538 euros.

El reconocimiento retroactivo provocó que el Principado revisara las cantidades abonadas durante los años anteriores.

La Administración suspendió cautelarmente el salario social desde septiembre de 2023, declaró su extinción con efectos de febrero de 2021 y reclamó los 16.365,93 euros correspondientes a pagos considerados incompatibles hasta agosto de 2023.

La mujer recurrió, pero el tribunal confirmó la decisión administrativa.

El fundamento está en la naturaleza del salario social asturiano, definido legalmente como una prestación “diferencial, complementaria y subsidiaria de cualquier otro recurso, derecho o prestación”.

Por tanto, el reconocimiento posterior del IMV obligaba a revisar las cantidades autonómicas percibidas durante el periodo coincidente.

Qué ingresos revisa la Seguridad Social para conceder el IMV

La Ley 19/2021, reguladora del Ingreso Mínimo Vital, establece que la prestación se revisa anualmente teniendo en cuenta los ingresos computables del ejercicio anterior.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social puede contrastar información con las administraciones tributarias y examina los recursos de toda la unidad de convivencia.

En el cálculo pueden intervenir salarios, pensiones, prestaciones, rendimientos profesionales, alquileres y determinadas ganancias patrimoniales.

También se consideran los rendimientos financieros y el patrimonio, conforme a las reglas y exclusiones previstas legalmente.

Cuánto se puede cobrar de IMV en 2026

Las cuantías oficiales del Ingreso Mínimo Vital para 2026 dependen del número de integrantes del hogar:

Un adulto: 733,60 euros mensuales.

Dos adultos: 953,68 euros.

Dos adultos y un menor: 1.173,76 euros.

Dos adultos y dos menores: 1.393,84 euros.

Una familia monoparental con un menor: 1.115,07 euros.

Cómo funciona el salario social básico de Asturias

La Ley 3/2021 de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales regula esta ayuda autonómica destinada a personas sin recursos suficientes.

En 2026, su módulo básico máximo asciende a 514,21 euros mensuales, según los Presupuestos del Principado de Asturias.

Imágenes | Kamila Maciejewska, Vitaly Gariev