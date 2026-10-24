Iker, ingeniero español trabajando en Suiza: "Decidí irme de España y cobraba 50.000 euros al año; el ahorro que puedo tener es mayor al que tenía allí"

Puede parecer un sinsentido abandonar España y un sueldo de 50.000 euros brutos anuales para mudarse a una economía tan cara como la suiza (bueno, quizás no tanto). Sin embargo, la batalla por el talento tecnológico se decide en la capacidad real de ahorro a final de mes, el verdadero motivo por el que Iker, un ingeniero de software con tres años de experiencia, hizo las maletas. "No voy a ser hipócrita, evidentemente el factor salarial fue algo bastante importante", explica el propio protagonista en un vídeo publicado en TikTok.

"A nivel porcentual el ahorro que puedo tener yo aquí a pesar de los costes tan altos que hay es mucho mayor al que yo tenía en España», asegura. A esta diferencia económica suma otros factores que influyeron en su decisión. "Otro factor importante fue el tema de la seguridad y la calidad de los servicios que hay. Al final poco a poco se va degradando de tal forma que es inviable estar ahí", afirma Iker. Si bien el factor económico es clave, las oportunidades profesionales también pueden influir en la decisión. En un mercado tecnológico cada vez más internacional, Suiza ofrece oportunidades laborales que pueden resultar atractivas para determinados perfiles. "A nivel tecnológico, en mi sector hay proyectos y empresas muy interesantes que no están en España", señala el ingeniero de software.

Los salarios tecnológicos y el coste de vida en Suiza

Pero ¿qué dicen las cifras sobre el coste de vida y los salarios? Para comprender las diferencias entre ambos países, es necesario poner los datos en contexto. Según la comparativa del portal financiero CityCost, el coste de vida en Suiza es considerablemente superior al de España, aunque las cantidades varían según la ciudad y los gastos incluidos en el cálculo. No obstante, los salarios también presentan diferencias importantes. Según una comparativa publicada por Xataka, las remuneraciones de los ingenieros de software suizos superan ampliamente las de sus homólogos españoles. En cualquier caso, los ingresos concretos dependen de la experiencia, la empresa, la ubicación y las condiciones del puesto.

La diferencia entre ambos mercados puede traducirse en distintas posibilidades de ahorro. En España, el alquiler y los gastos cotidianos pueden limitar la cantidad que queda disponible a final de mes, especialmente en las grandes ciudades. En Suiza, los salarios más elevados pueden compensar, al menos en parte, el mayor coste de la vivienda, el seguro médico y otros gastos. Sin embargo, no existe una cantidad de ahorro universal para todos los trabajadores: el resultado depende de los ingresos netos, el lugar de residencia y las circunstancias personales. Por eso, aunque algunos profesionales pueden conseguir ahorrar más en Suiza, es necesario comparar presupuestos equivalentes antes de establecer una diferencia concreta.

Lo cierto es que las diferencias salariales entre España y otros países europeos pueden influir en las decisiones de los profesionales cualificados. En el sector tecnológico, las oportunidades laborales, la remuneración y las perspectivas de carrera forman parte de los factores que se valoran al decidir dónde trabajar. El caso de Iker ilustra cómo el traslado al extranjero puede responder no solo a la búsqueda de un salario mayor, sino también al deseo de acceder a nuevos proyectos y mejorar la capacidad de ahorro. La clave está en comparar los ingresos netos con el coste de vida real, porque un sueldo más elevado no garantiza por sí solo una mayor capacidad para crear patrimonio.

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