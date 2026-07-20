Hacienda gana el Mundial de fútbol: gana parte de los 55 millones de euros de premio y los jugadores pagarán seis en impuestos por la prima de 755.000 euros

España vuelve a ser campeona del mundo de fútbol tras imponerse a Argentina en una final de infarto vivida (y sufrida) en la ciudad de Nueva York. El Mundial de Fútbol 2026 ya es historia, pero no así el importante impacto económico que deja uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.

Los datos son de escándalo. La victoria reporta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cerca de 55 millones de euros en premios procedentes de la FIFA, mientras que los jugadores recibirán una prima individual cercana a los 755.000 euros.

Sin embargo, estos no serán los únicos beneficiados. Hacienda también saldrá ganando gracias a la tributación de dichas cantidades.

Un premio millonario para la Federación

Según el reparto económico establecido por la FIFA para este Mundial, la selección campeona recibe aproximadamente 62 millones de dólares, equivalentes a unos 55 millones de euros al cambio actual.

La cifra incluye los 50 millones de dólares correspondientes al título, alrededor de 10 millones por la participación en el campeonato y otros 2,5 millones destinados a la preparación previa del torneo.

Como ocurre en todas estas competiciones internacionales, el dinero se entrega a la Federación, que posteriormente distribuye parte del premio entre la plantilla según los acuerdos alcanzados antes del campeonato.

Por ejemplo, en el caso español, la RFEF mantiene un sistema de primas fijas, en lugar de repartir un porcentaje del premio obtenido.

Cada jugador recibirá casi 755.000 euros

Los 26 futbolistas convocados por Luis de la Fuente van a percibir una prima de 754.701,92 euros por conquistar el Mundial.

En conjunto, la Federación destinará cerca de 19,6 millones de euros al pago de estas primas, mientras conservará aproximadamente 35 millones de euros del premio recibido por la FIFA.

Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, el excedente económico suele destinarse, al menos en la teoría, al desarrollo del fútbol español mediante inversiones en instalaciones deportivas, programas de formación, centros de alto rendimiento, apoyo al fútbol base y diferentes proyectos de promoción deportiva.

Hacienda también celebra el título

El Mundial también lo ha ganado la Agencia Tributaria que obtiene un importante beneficio económico tras un éxito deportivo de semejante magnitud.

Las primas que reciben los internacionales españoles tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que la normativa las considera rendimientos del trabajo, aunque no exista una relación laboral directa entre los futbolistas y la RFEF.

Además, al tratarse de deportistas con elevados ingresos salariales en sus clubes, la mayoría ya se encuentra en los tramos más altos del impuesto, por lo que estas cantidades soportan los tipos marginales máximos.

No todos los futbolistas pagarán los impuestos en España

No todos los internacionales españoles abonarán sus impuestos en España.

De los 26 campeones del mundo, 17 militan actualmente en clubes de LaLiga, entre ellos Joan García, Unai Simón, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Oyarzabal.

Los otros nueve juegan en ligas extranjeras, principalmente en Inglaterra, por lo que la tributación de sus primas dependerá de la normativa fiscal correspondiente a su residencia.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que las primas correspondientes a los jugadores que desarrollan su actividad en España ascienden aproximadamente a 12,8 millones de euros.

Cerca de seis millones de euros en impuestos

Sobre esa cantidad, Gestha calcula que la recaudación tributaria alcanzará aproximadamente los seis millones de euros. De ese importe, unos 4,4 millones irían directamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El resto se distribuiría entre las haciendas forales, con alrededor de 350.000 euros para Navarra y cerca de 300.000 euros tanto para Gipuzkoa como para Bizkaia.

A estas cifras todavía habría que añadir la tributación correspondiente al seleccionador nacional y al resto del cuerpo técnico, que también perciben incentivos económicos por la conquista del campeonato.

Aunque los futbolistas tributan en el tramo más elevado del IRPF, el porcentaje final no es idéntico para todos. La carga fiscal depende de la comunidad autónoma donde tengan fijada su residencia fiscal.

En Madrid, el tipo máximo se sitúa en torno al 45%, mientras que en Cataluña puede alcanzar el 50%. En la Comunidad Valenciana, la tributación máxima llega incluso al 54%, una de las más elevadas de España.

Un impacto económico que va más allá del fútbol

La conquista del Mundial no solo genera ingresos directos para jugadores y Federación.

El triunfo de España podría haber generado un impacto económico cercano a los 4.000 millones de euros gracias al impulso del consumo, la mejora de la imagen internacional del país, el incremento de las exportaciones y el aumento de la actividad en sectores como la hostelería o el turismo.

Solo durante la final, bares y restaurantes han podido facturar gracias al Mundial alrededor de 130 millones de euros.

Imágenes | France 24, El Confidencial