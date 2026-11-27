Una de las preguntas que más se repiten en la calle es, sin duda, una de las que más interesan al ser humano: "¿Es feliz?". Eso mismo le preguntaron a un hombre mayor en una entrevista que se ha viralizado en las redes sociales, tal y como recoge OkDiario. Aunque respondió que sí era feliz, la conversación pronto giró hacia los arrepentimientos. "Sin querer alguna vez le he hecho daño a mi prójimo", confesaba. Todos cometemos errores, pero ¿qué es lo que verdaderamente importa cuando echamos la vista atrás?

La respuesta de este jubilado encierra una lección bastante profunda: "Para mí lo más importante es pedir disculpas con tus hechos, no con tus palabras". Las palabras son importantes, pero los hechos son los que cuentan. Una reflexión que también nos invita a pensar en cómo afrontamos nuestros propios errores y, sobre todo, en qué hacemos para corregirlos.

Porque, más allá de las relaciones personales, también podemos trasladar esta reflexión al ámbito profesional. Quizás nos demos cuenta de que hemos pasado décadas en un trabajo que odiábamos o tomando decisiones únicamente por dinero. En estos casos, de poco sirven las palabras de consuelo si no hemos tenido el valor de dar un golpe sobre la mesa a tiempo para cambiar de rumbo. ¿Podemos evitar llegar a esos puntos de no retorno?

La importancia de anticiparse para proteger nuestro futuro económico

Seguramente, el secreto está en actuar por adelantado. Y cuando hablamos de nuestro bolsillo, esta cuestión cobra especial importancia. Hoy en día es fundamental planificar nuestra jubilación y calcular cuánto dinero necesitaremos cuando dejemos de trabajar. Aunque la pensión pública permite mantener una parte importante de nuestros ingresos durante el retiro, puede que no sea suficiente para conservar nuestro actual nivel de vida.

Por ejemplo, en España, la tasa agregada de sustitución de las pensiones se situó en torno al 81% en 2025. Esto no quiere decir que todos los jubilados cobren el 81% de su último salario, sino que se trata de un indicador agregado que permite comparar los ingresos por pensiones con los ingresos laborales. Por eso, como decía nuestro protagonista, los hechos son los que importan. Es fundamental trabajar desde hoy en nuestro futuro y adoptar medidas concretas para preparar nuestra economía. Esto significa hacer números cuanto antes, calcular qué pensión podremos recibir y analizar otras alternativas de ahorro para no depender exclusivamente de ella. Como explicaba una experta en finanzas al advertir de la posible reducción de ingresos durante la jubilación, anticiparse puede marcar la diferencia. También conviene conocer cómo son las finanzas de los jubilados en España y qué retos económicos afrontan.

Es cierto que en 2027 las pensiones volverán a revalorizarse conforme a la evolución del IPC. Sin embargo, esa actualización no elimina la necesidad de preparar nuestra economía para la jubilación. Porque, al final, no basta con confiar en que las cosas saldrán bien: hay que empezar a tomar decisiones hoy.

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Imagen | Ahmed Mulla (vía Pexels)