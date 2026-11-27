En el mundo del arte de alta gama todo es posible. Lo hemos visto en numerosas ocasiones: las subastas pueden ser impredecibles y algunas obras terminan alcanzando cifras que superan ampliamente las previsiones. Es lo que acaba de ocurrir con una joya de la familia Thyssen-Bornemisza: The Martha McKeen of Wellfleet, del pintor estadounidense Edward Hopper. El cuadro ha reventado todas las estimaciones en Sotheby's, donde ha alcanzado los 47,83 millones de dólares (unos 43,5 millones de euros), frente a una valoración inicial de entre 20 y 30 millones de dólares. La operación, recogida por El Confidencial y El País, confirma el enorme potencial económico de las grandes obras de arte. La propia casa de subastas da los detalles de esta pieza, que llevaba más de 45 años en la colección privada de la familia.

El patrimonio artístico no siempre se traduce en liquidez

Para contextualizar la operación hay que recordar el acuerdo firmado con el Ministerio de Cultura en 2022. Carmen Thyssen se aseguró así 6,5 millones de euros anuales durante 15 años a cambio de ceder 330 obras de su colección al Estado. El pacto permitió que algunas piezas emblemáticas permanecieran en nuestro país, como Mata Mua, de Paul Gauguin. Así lo recoge el propio Ministerio de Cultura en el anuncio oficial de la firma del contrato. Además, el acuerdo incluyó una cláusula que permitía vender hasta tres obras de la colección a terceros, con la excepción de Mata Mua. Una posibilidad recogida expresamente en el contrato y que puede consultarse también en La Moncloa. No obstante, no consta que el Hopper subastado formase parte de las 330 obras contempladas en el acuerdo, por lo que no puede asegurarse que su venta haya consumido uno de esos tres permisos.

Tener un importante patrimonio artístico no siempre significa disponer de liquidez. La propia baronesa ha reconocido esta realidad en distintas ocasiones. En 2017 admitió que necesitaba efectivo y que tendría que desprenderse de alguna pieza: "No puedo asumir no tener liquidez, necesito liquidez. Tendré que vender otro cuadro y lo siento mucho", según recogió El Confidencial. Ese mismo año también defendió públicamente su derecho a vender sus obras: "¿Cómo no me van a permitir vender mis cuadros? ¡Si son míos!", en una entrevista publicada por Vanity Fair. Sus declaraciones reflejan una dificultad que también afecta a los grandes coleccionistas: poseer obras de enorme valor no significa tener dinero disponible para afrontar gastos y compromisos económicos.

Más allá del magnetismo de la composición, que provocó una intensa guerra de pujas en Nueva York durante los últimos cinco minutos de la subasta, la venta vuelve a demostrar hasta dónde puede llegar el valor de las grandes obras de arte. No en vano, según los datos publicados por la agencia EFE, el cuadro se convirtió en el segundo más caro de Edward Hopper. Sin embargo, este mercado también tiene sus riesgos: no siempre resulta fácil encontrar compradores, determinar el precio adecuado o transformar una colección en liquidez. ¿Cuál será el siguiente tesoro que abandone las selectas colecciones familiares? La venta del Hopper demuestra que, cuando una obra reúne las condiciones adecuadas y despierta el interés de los grandes compradores, puede superar incluso las expectativas más optimistas.

Imagen | Lazos de Sangre, RTVE

En Xataka | El mapa de todos los centros de datos en España: radiografía de la infraestructura digital más polémica de 2026

En Xataka | El regreso de Jensen Huang es una victoria para Taiwán: Nvidia es uno de los grandes símbolos de su industria tecnológica