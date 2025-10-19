China da un golpe en la mesa y se inventa una nueva ruta ártica para que los paquetes de Temu, Shein y AliExpress nos lleguen antes

¿Te imaginas que el nuevo juguete que le has comprado a tu gato a través de una famosa app china llega en unos pocos días y no debes esperar casi un mes? ¡felicidad para tu minino y para ti!

Y es que, la apertura de una nueva vía marítima a través del Ártico puede suponer toda una revolución en las rutas comerciales que conocemos hasta ahora. Y como es lógico, ésta está despertando el interés de gobiernos, economistas y analistas geopolíticos.

El anuncio de que una naviera china ha iniciado el primer servicio regular de transporte de contenedores a través del norte de Rusia supone un cambio histórico en el comercio global.

Lo que parecía un proyecto lejano impulsado por el deshielo del Ártico es ya una realidad. Tanto que podría redefinir las rutas comerciales entre Asia y Europa.

Un proyecto que promete reducir drásticamente los tiempos de envío desde los puertos chinos hacia Europa Occidental. Si hasta ahora los cargueros tardaban cerca de 30 días en llegar a su destino por el canal de Suez, el nuevo recorrido lo consigue en apenas 18.

Este avance no solo implica una ventaja logística, sino que responde a una estrategia de poder global y a una necesidad de independencia ante posibles tensiones o bloqueos en las rutas tradicionales.

Un corredor estratégico hacia Europa

La ruta parte del puerto chino de Ningbo-Zhoushan y conecta con varios destinos clave en Europa, entre ellos Felixstowe, Hamburgo, Róterdam y Gdansk.

El trayecto atraviesa el estrecho de Bering y bordea la costa norte rusa, siguiendo el conocido Paso del Noreste, un recorrido que hasta hace pocos años resultaba impracticable por el hielo.

El buque Istanbul Bridge, perteneciente a la compañía Haijie Shipping, fue el primero en completar el trayecto con éxito el pasado mes de septiembre de 2025, transportando casi 5.000 contenedores.

Con esta iniciativa, China no solo inaugura una vía más corta y segura, sino que refuerza su influencia en el norte polar, una zona cada vez más relevante en la política internacional.

La llamada Ruta de la Seda Polar, propuesta por Pekín en 2018, se materializa ahora como un componente esencial de su estrategia para dominar el comercio marítimo global.

Sus beneficios logísticos y económicos

La reducción del tiempo de viaje supone un cambio profundo en la economía del transporte. Menos días de navegación se traducen en un menor consumo de combustible, un abaratamiento del coste logístico y una disminución de las emisiones asociadas.

Para las empresas chinas de comercio electrónico, como Temu, Shein y AliExpress, esto representa una ventaja competitiva evidente: entregas más rápidas, rotación más ágil de inventarios y mayor satisfacción del consumidor europeo.

El ahorro de casi un 40% en los plazos convierte esta ruta en una alternativa estratégica frente al canal de Suez, especialmente en momentos de congestión o inestabilidad geopolítica.

Además, al evitar el paso por zonas afectadas por la piratería, como el Cuerno de África, se incrementa la seguridad de las mercancías y se reduce el riesgo de interrupciones.

Una jugada geopolítica más que calculada

Más allá de la eficiencia económica, el proyecto responde a una visión política de largo alcance. Esta nueva vía se inscribe dentro de la política de poder china orientada a extender su influencia marítima y tecnológica.

La apuesta por el Ártico refuerza su papel como actor clave en una región disputada por las grandes potencias, donde confluyen los intereses de Rusia, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

El Ártico concentra enormes reservas de gas, petróleo y minerales, además de representar un corredor crucial para el comercio mundial del futuro. Con el establecimiento de rutas regulares, China consolida su presencia en una zona que hasta ahora estaba dominada por Rusia y donde Estados Unidos también busca posicionarse.

Este avance refuerza el eje Moscú-Pekín, que coopera estrechamente en materia de infraestructura y seguridad marítima.

Los tristes efectos del cambio climático

El deshielo progresivo del Ártico ha sido el factor que ha hecho posible esta expansión. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la región se calienta más del doble de rápido que el promedio mundial.

Los datos de la NASA confirman que la extensión del hielo marino en septiembre —cuando alcanza su mínimo anual— ha disminuido un 12,2% por década desde 1981. Hoy el océano Ártico puede navegarse hasta diez meses al año, abriendo oportunidades que hace apenas una generación eran inimaginables.

Sin embargo, este avance tecnológico y comercial tiene un precio ambiental. El aumento del tráfico marítimo en una región tan frágil plantea riesgos ecológicos, desde vertidos accidentales hasta alteraciones en los ecosistemas polares.

Además, el deshielo altera el sistema de corrientes oceánicas que regula el clima global, lo que podría tener consecuencias imprevisibles a largo plazo.

Competencia internacional en el norte del norte

El interés por las rutas polares no es exclusivo de China. Corea del Sur ya ha anunciado planes para realizar operaciones piloto en 2026 y establecer una división dedicada a la navegación ártica dentro de su Ministerio de Océanos y Pesca.

Rusia, por su parte, impulsa la Ruta Marítima del Norte como parte de su estrategia de desarrollo económico y militar en el Ártico, mientras que Estados Unidos mantiene una vigilancia activa desde Alaska.

Europa observa con atención esta reconfiguración del comercio marítimo. Si el tráfico por el Ártico aumenta, las economías portuarias del Atlántico y del norte europeo podrían beneficiarse de una mayor conectividad directa con Asia.

En cambio, los países mediterráneos -como España- más dependientes del canal de Suez, podrían ver reducida su relevancia logística en la cadena de suministro internacional.

