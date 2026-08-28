Luis Garvía, experto en finanzas: "La clase media ya no consiste en tener una casa, sino en poder pagar la entrada"

La clase media y el acceso a la vivienda atraviesan una situación crítica en España. Según el experto en finanzas Luis Garvía, las familias ya no pueden medir su estabilidad basándose en poseer un inmueble, sino en la capacidad de reunir el dinero suficiente para pagar la entrada e hipotecarse. Un panorama marcado por la precariedad laboral y la falta de oferta está redefiniendo los parámetros sociales tradicionales.

Durante su intervención en laSexta Xplica, Garvía fue contundente al señalar que "es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar en el mercado en los próximos 10 años sea por herencia". A su juicio, la dificultad no radica únicamente en la transmisión patrimonial, sino en la escasez de viviendas disponibles, que incrementa las barreras para quienes desean comprar. Es decir, el problema no es solo que los jóvenes no compren; es que el mercado se cierra sobre sí mismo.

La redefinición. El experto advirtió que "la clase media está desapareciendo" y puntualizó que "la clase media ya no es ni tener una vivienda, sino tener la entrada para acceder a una casa e hipotecarte". En este contexto, la compra de un hogar se aleja para muchos jóvenes, que se enfrentan a salarios bajos y precariedad laboral, lo que limita su capacidad de ahorro. La frase de Garvía es demoledora: el piso en propiedad deja de ser el piso de la clase media y pasa a estar al alcance de quienes pueden reunir el dinero necesario para la entrada.

La concentración. Garvía también destacó la desigual distribución de los inmuebles: "El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones". Esta concentración, sumada a la falta de nuevas construcciones accesibles, contribuye a una situación que definió como "una pescadilla que se muerde la cola, en la que ponemos capas y capas". Una realidad que pone de manifiesto las dificultades de acceso a la vivienda para las generaciones más jóvenes.

El diagnóstico de Garvía encaja con un debate que El Blog Salmón llevamos años contando. Como se advertía en el análisis sobre la "gran solución" al problema de vivienda de los millenials: la herencia por la muerte de los boomers, la herencia de los mayores puede convertirse en una vía de acceso a la vivienda para algunos jóvenes, aunque llegue tarde. Y como añadía en su pieza sobre cómo los familiares boomers no van a dejar la herencia en pisos que se creía, parte de ese patrimonio puede no llegar a los herederos en forma de vivienda.

Las hipotecas concentran cada vez más demanda entre los mayores de 45 años, según el análisis de El Blog Salmón sobre cómo su demanda ha crecido un 25% en mayores de 45 años en el último año. El expediente X de la vivienda española se cierra con una realidad: cuando la clase media se redefine como "tener la entrada", acceder a una vivienda en propiedad se convierte en un reto cada vez mayor para los jóvenes.

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