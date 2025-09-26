Las oposiciones más fáciles de aprobar en España con las que tener un sueldo para toda la vida

España vive un auténtico boom en lo que a interés por prepararse unas oposiciones se refiere. En los últimos años, las diferentes convocatorias han despertado un gran interés entre quienes buscan estabilidad laboral y una remuneración que se actualiza, además, periódicamente.

Frente a la incertidumbre del mercado privado, el empleo público aparece como una alternativa atractiva gracias a su seguridad, horarios más regulares y posibilidades de conciliación familiar.

Este fenómeno ha provocado un aumento significativo en la demanda de plazas, lo que ha convertido el estudio para convertirse en funcionario en una opción cada vez más popular.

Sin embargo, surge una duda recurrente: ¿cuáles son las oposiciones más fáciles de aprobar? La respuesta no es única, pues depende de factores como el nivel de estudios requerido, la periodicidad de las convocatorias o la cantidad de plazas ofertadas.

Aun así, sí es posible identificar aquellas pruebas que, por su accesibilidad y frecuencia, representan una puerta de entrada realista al empleo público para muchos aspirantes.

La importancia de la preparación

Aunque se hable de oposiciones más asequibles, es fundamental comprender que superar estas pruebas exige constancia y disciplina.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en 2022 se ofertaron más de 44.000 plazas en toda España, lo que evidencia que la demanda es muy alta.

Una buena preparación puede marcar la diferencia, y cada vez más candidatos confían en academias especializadas que ofrecen temarios actualizados, simulacros de examen y tutorías personalizadas.

A la par que una formación tanto presencial como online. Esta flexibilidad resulta clave para quienes necesitan compaginar estudios con otras responsabilidades. El éxito no depende únicamente del esfuerzo individual, sino también de contar con recursos pedagógicos adecuados.

Administrativos y auxiliares del Estado

Dentro de las oposiciones más fáciles de aprobar, el área administrativa ocupa un lugar central. Los auxiliares administrativos del Estado requieren únicamente el título de Educación Secundaria Obligatoria, mientras que para el cuerpo de administrativos se pide contar con Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.

Ambos procesos selectivos suelen componerse de un único ejercicio basado en un temario limitado, lo que los convierte en opciones atractivas para quienes buscan un acceso relativamente directo a la función pública.

La estabilidad que ofrecen estas plazas y la posibilidad de ascender dentro de la administración hacen que sean muy solicitadas. Además, al convocarse de manera regular cada año, los aspirantes cuentan con mayores oportunidades para obtener una plaza en comparación con otros cuerpos más especializados.

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Las oposiciones para Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local se sitúan también entre las más populares. En este caso, el nivel académico exigido varía entre la ESO y el Bachillerato, dependiendo de la escala.

Aunque las pruebas físicas suelen ser exigentes, la preparación adecuada facilita superar los retos. El atractivo de estas oposiciones no radica solo en la estabilidad, sino también en el prestigio social y la vocación de servicio que conllevan.

De acuerdo con las últimas convocatorias, cada año se ofertan miles de plazas en este ámbito, lo que aumenta las probabilidades de éxito para quienes se preparan con rigor.

El acompañamiento de entrenadores personales y programas de preparación física, ofrecidos por academias especializadas, ha demostrado ser un recurso muy valorado por los aspirantes.

Ámbito de la justicia

El sector judicial también ofrece alternativas que pueden considerarse entre las oposiciones más fáciles de aprobar. Destacan dos en particular: tramitación procesal y auxilio judicial. La primera exige como requisito el título de Bachillerato, mientras que la segunda requiere la ESO.

En ambos casos, los exámenes se componen principalmente de pruebas tipo test, lo que simplifica el formato en comparación con oposiciones que incluyen ejercicios orales o prácticos más complejos.

El número de plazas ofertadas en justicia ha crecido de forma sostenida en la última década, como respuesta a la necesidad de reforzar plantillas en juzgados y tribunales.

Sanidad y servicios generales

El ámbito sanitario, especialmente la figura del celador, constituye otra opción frecuente entre quienes buscan oposiciones más asequibles. Para presentarse, basta con contar con el certificado de escolaridad, y el temario suele rondar los 17 temas. El proceso de selección suele consistir en un único examen tipo test, lo que facilita la preparación para quienes disponen de menos tiempo.

A esto se suma que los servicios generales de la sanidad pública son esenciales, por lo que cada año se convocan plazas en distintas comunidades autónomas. El atractivo no reside únicamente en la estabilidad laboral, sino también en la contribución a un sector clave para la sociedad.

Una apuesta de futuro seguro

Hablar de las oposiciones más fáciles de aprobar no significa que el camino esté exento de esfuerzo. Todas requieren dedicación, organización y una planificación adecuada.

Lo que sí es cierto es que algunas de ellas ofrecen temarios más reducidos, convocatorias regulares y requisitos académicos accesibles, lo que incrementa las posibilidades de éxito. De ahí que cada vez más, academias de toda España hayan colgado el cartel de: “clases sin plazas”

Imágenes | Pixabay, Pixabay