Se supone que España va como un cohete, pero el beneficio de las empresas ha crecido la mitad que en 2024. También crece menos que los sueldos. Y esto es una mala señal

España exhibe un cuadro macroeconómico que, a primera vista, resulta difícil de cuestionar. El crecimiento del PIB supera al de buena parte de la zona euro, el empleo mantiene una evolución positiva y los indicadores agregados apuntan a una economía resiliente.

Sin embargo, este relato optimista pierde solidez cuando se analiza con más detalle la situación del tejido empresarial. Sí, el que da buena parte del empleo del país…

En particular, la evolución de los beneficios de las empresas alerta de unos datos que no deberían pasarse por alto. Aunque continúan aumentando, lo hacen a un ritmo claramente inferior al de hace un año y, lo que resulta más preocupante, por debajo del crecimiento de los salarios y de la propia riqueza nacional.

Esta desconexión entre crecimiento macro y rentabilidad empresarial, ¿anticipa desequilibrios relevantes? Podría ser.

Menor avance de los beneficios en un contexto de crecimiento económico

Los datos de la Contabilidad Nacional reflejan una desaceleración evidente de los resultados empresariales.

En los tres primeros trimestres de 2024, el crecimiento interanual medio se situaba cerca del 7%. En el mismo periodo del año actual, el avance se ha reducido al 3,6%, lo que supone prácticamente dividir por dos el ritmo de expansión.

El excedente bruto de explotación, indicador que aproxima el resultado de la actividad empresarial tras descontar los costes operativos distintos de las remuneraciones salariales y los gastos financieros, muestra además una trayectoria descendente desde los máximos alcanzados en 2023.

No se trata de una caída abrupta, pero sí de una pérdida progresiva de impulso que contrasta con la narrativa de fortaleza económica generalizada -sobre todo por parte del Gobierno-

Los salarios y los impuestos crecen más que la rentabilidad empresarial

El debilitamiento relativo de los beneficios resulta aún más significativo cuando se compara con otras magnitudes clave.

Entre enero y septiembre, el salario medio por trabajador aumentó un 6,9%, mientras que los ingresos fiscales vinculados a la actividad económica crecieron un 6,2%. Ambas tasas superan con claridad el avance de los resultados empresariales.

También el PIB nominal, que registró un crecimiento del 5,5%, se sitúa por encima del incremento de los beneficios. En términos relativos, esto implica que el peso de las empresas en la generación de riqueza nacional se está reduciendo, una dinámica poco habitual en fases de expansión y que rompe con patrones históricos.

Una pérdida de peso acumulada en los últimos años

La evolución reciente no es un fenómeno aislado. En los últimos cinco años, los beneficios empresariales han perdido más de tres puntos en relación con el PIB.

En condiciones normales, la rentabilidad de las empresas tiende a crecer al menos al mismo ritmo que la economía, ya que es la base sobre la que se sostiene la inversión y la mejora de la productividad.

La explicación de este desfase se encuentra en un entorno marcado por el encarecimiento de múltiples factores de producción. El aumento del coste energético, la presión salarial y el mayor coste de financiación, en un contexto de ingresos que avanzan con menor fuerza, están estrechando los márgenes.

Es decir: las empresas siguen generando beneficios, pero lo hacen con menos holgura.

Señales de debilidad en la evolución trimestral

El análisis por trimestres confirma que la desaceleración es persistente. En el primer trimestre del año, el excedente bruto de explotación creció un 1,7% respecto a los últimos meses de 2024. En el segundo, el avance se redujo de forma casi total hasta el 0,1%, y en el tercero apenas se recuperó hasta el 0,6%.

Este patrón contrasta con el del ejercicio anterior, cuando los incrementos trimestrales fueron sensiblemente más elevados, incluso teniendo en cuenta algún retroceso puntual.

La fiscalidad también refleja la desaceleración de los resultados

Las estimaciones de la Agencia Tributaria apuntan en la misma dirección. Tras un crecimiento de los beneficios cercano al 9,7% en 2024, para 2025 se proyecta un avance en torno al 2,2%.

Aunque las metodologías difieren, ya que se combinan datos del Impuesto sobre Sociedades con información procedente del IVA y de las retenciones, la señal es clara.

Incluso teniendo en cuenta que los beneficios declarados suelen situarse por encima de las bases imponibles, el enfriamiento es evidente. La desaceleración de los resultados empresariales se extiende a distintas fuentes estadísticas, lo que refuerza su credibilidad.

Por qué la caída de la rentabilidad es un problema económico

Es importante matizar que el beneficio empresarial no equivale a una ganancia personal destinada al consumo. Es el margen necesario para cubrir el coste del capital, que ha aumentado de forma significativa con la subida de los tipos de interés, afrontar la carga fiscal y compensar el riesgo asociado a la inversión.

Sin una rentabilidad mínima, la empresa deja de crear valor y pierde capacidad para sostener su actividad a medio plazo. La debilidad de los márgenes no es solo un problema privado, sino un factor que condiciona el crecimiento futuro de la economía.

Inversión empresarial aún lejos de los niveles prepandemia

La evolución de la inversión confirma todo esto. La inversión en bienes de equipo mantiene un tono débil y no ha recuperado plenamente la normalidad. Persisten obstáculos estructurales como rentabilidades modestas, incertidumbres geopolíticas, financiación todavía exigente y un entorno regulatorio que añade complejidad a los proyectos.

Aunque algunos segmentos industriales han mostrado una mejora en los últimos trimestres, las decisiones de inversión siguen marcadas por la cautela. Además, los niveles actuales continúan por debajo de los registrados en 2019, que sigue siendo la referencia clave para evaluar la recuperación real tras la pandemia.

Imágenes | Pixabay, e-noticies