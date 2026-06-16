Vuelve la guerra de las cuentas remuneradas. Y Revolut contraataca con el 3.51%TAE

Tras más de un año bastante tranquilo, el mercado de las cuentas remuneradas vuelve a estar al rojo vivo. En las últimas semanas son varias las entidades que han subido los intereses de estos productos muy por encima de la rentabilidad que venían ofreciendo hasta ahora, con intereses que en varios casos supera el 3% TAE, y en uno de ellos, además, ampliamente.

La mejor propuesta es la que acaba de lanzar Revolut, que ofrece una cuenta remunerada al 3,51% TAE para nuevos clientes y por un periodo promocional que se extiende hasta el 16 de octubre. También destacan la cuenta remunerada de Trade Republic al 3,04% TAE y la Cuenta Health de B100 al 3% TAE. A continuación analizamos los detalles de estos productos y por qué se ha desatado ahora esta guerra por el ahorro.

Cuenta remunerada de Revolut

Revolut ha lanzado este 16 de junio una cuenta remunerada al 3,51% TAE, una de las rentabilidades más altas del momento en este segmento, con una única condición: ser nuevo cliente. Es decir, quienes ya dispongan de una cuenta en el neobanco de origen británico no podrán beneficiarse de la oferta. Este producto se puede contratar hasta el 16 de agosto de 2026.

Por lo tanto, para conseguir la alta rentabilidad de la cuenta remunerada de Revolut al 3,51% TAE no es necesario domiciliar nóminas ni recibos, ni contratar otros productos del neobanco. Otra de sus ventajas es que paga los intereses a diario, lo que hace que se sumen al saldo total y que la cantidad sobre la que se generan beneficios sea superior, por lo que, día a día, se gana más.

En cuanto a sus limitaciones, cabe destacar que el 3,51% TAE sólo se aplica durante un periodo promocional inicial que se extiende hasta el 16 de octubre de 2026, sin importar si la cuenta remunerada se ha contratado en 16 de junio o el 15 de agosto. Por lo tanto, cuánto antes se contrate, mayor tiempo se beneficiará el usuario de sus altos intereses. Una vez superado el 16 de octubre, la rentabilidad pasará a ser la convencional del plan contratado, que oscila entre el 1,15% del gratuito al 2,27% del más avanzado.

Otra limitación de la cuenta remunerada de Revolut es que sólo ofrece intereses al 3,51% TAE hasta 25.000 euros. A partir de esa cifra, aplica los intereses estándar de cada plan, ya mencionados en el párrafo anterior.

Remuneración 3,51% importe Hasta 25.000€ Solicitar

Servicios prestados por Revolut Bank UAB, Sucursal en España (código Banco de España 1583). 18+. Tus fondos se depositarán en nuestro banco asociado, Deutsche Bank AG, en una cuenta segregada bajo un esquema fiduciario. Promoción disponible hasta el 16/8/2026 para nuevos usuarios. Para abrir una cuenta remunerada es necesario tener una cuenta corriente. Ejemplo representativo: 100€ invertidos el 1 de enero (sin recargas, reintegros ni retenciones fiscales) con 3,51% TAE/3,45% TIN generan 3,51 € de intereses hasta el 31 de diciembre. Intereses liquidados diariamente. Sin comisiones de mantenimiento ni cancelación. 3,51% TAE hasta un máximo de 25.000 euros hasta el 16/10/2026. El importe máximo de depósito de la cuenta remunerada es de 5.000.000 euros.

Cuenta remunerada de Trade Republic

Trade Republic fue la primera entidad en agitar el avispero en serio al subir la rentabilidad de su cuenta remunerada del 2,02% TAE al 3,04% TAE el pasado 12 de mayo, convirtiéndose en ese momento en el producto de este segmento con los intereses más altos sin nómina, domiciliaciones ni contratar instrumentos adicionales. Al igual que ocurre con Revolut, la única condición para conseguir ese 3,04% TAE era, y sigue siendo, ser nuevo cliente del neobanco alemán.

Además, la cuenta remunerada de Trade Republic no tiene saldo máximo retribuido, por lo que paga intereses del 3,04% TAE por cualquier cantidad, desde 5.000 euros a un millón de euros. El neobanco alemán tampoco ha informado de un límite temporal, por lo que esa rentabilidad en principio es indefinida. No obstante, conviene tener clara una cosa: indefinido no significa que sea para siempre, la legislación española permite a las entidades variar las condiciones de este tipo de productos de forma unilateral, por lo que podría cambia a medio plazo. La diferencia con Revolut es que, en este caso, no hay una fecha predefinida.

Esta promoción de la cuenta remunerada de Trade Republic es para nuevos clientes, pero el neobanco también ofrece a sus usuarios antiguos la posibilidad de conseguir esos intereses si cumplen con los siguientes requisitos: invitar a un amigo con su enlace personalizado y que ese referido ingrese al menos 100 euros y compre al menos tres activos en la plataforma durante los primeros 21 días desde el alta. Por cada amigo invitado, Trade Republic ofrece tres meses de rentabilidad al 3,04% TAE, por el 2,02% actual, hasta un límite de un año completo, o lo que es lo mismo, de cuatro amigos invitados.

Cuenta remunera Health de B100

Otra cuenta remunerada que ha subido sus intereses recientemente, al 3% TAE, es la Cuenta Health de B100. Este producto es bastante diferente a los dos anteriores y sí exige cumplir con varias condiciones para ofrecer su alta rentabilidad: cumplir con determinados objetivos de salud predefinidos por el usuario y realizar al menos ocho pagos al mes con la tarjeta de la entidad con un gasto mínimo de 200 euros.

La Cuenta Health es en realidad una cuenta de ahorro sin operativa bancaria asociada a otros dos productos: una cuenta corriente y otra cuenta de ahorro con una remuneración menor, al 2,5% TAE. Los clientes de B100 pueden ingresar el dinero que quieran en la cuenta al 2,5% TAE sin restricciones ni límites, pero para pasar ahorros a la Cuenta Health tendrán que realizar los pagos con tarjeta mencionados y cumplir una de estas dos condiciones, o las dos a la vez: dar un número de pasos mínimos al día o utilizar las redes sociales menos horas del máximo establecido. Al completar cada una por separado, el usuario podrá traspasar hasta 30 euros al día a la Cuenta Health, o hasta 60 euros si cumple con las dos.

Por lo demás, la Cuenta Health de B100 tiene un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y los intereses que ofrece no tienen fecha límite. Aunque, como ocurre con Trade Republic, la entidad puede cambiarlos cuando quiera de forma unilateral con la única restricción de que debe informar al cliente con al menos dos meses de antelación.

Cuentas remuneradas: una nueva guerra por el ahorro

Las subidas de los intereses de estas tres cuentas remuneradas por encima del 3% TAE en un mes evidencian que, tras un periodo de calma, la guerra por captar el ahorro de los ciudadanos ha vuelto a desatarse tras más de un año de rentabilidades a la baja y bastante calma. Porque, además, estas no son las únicas entidades que han incrementando los beneficios de sus cuentas remuneradas: la de Bankinter, por ejemplo, pasó del 2% al 2,5% TAE a principios de mayo, y la de Openbank del 2,02% al 2,5% TAE a principios de junio.

La batalla se ha vuelto a desatar porque los bancos anticiparon una nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) tras el reciente deterioro de la economía europea como consecuencia del aumento de la inflación propiciado, en buena medida, por el conflicto de Oriente Próximo y el incremento de los precios de la energía que éste ha provocado.

Con la subida de los tipos del BCE, la entidad comunitaria pagará mejor los depósitos de dinero de los bancos privados, lo que da a estos mayor margen de maniobra y les permite ser más agresivos en sus campañas de captación de nuevos clientes y sus ahorros. Una circunstancia que beneficia a los usuarios para conseguir mejores remuneraciones por su dinero, en especial en un momento en el que la inflación ha escalado hasta el 3,2%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).