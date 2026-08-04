Juan José, 59 años, profesor de instituto en Ibiza: "Tengo plaza de funcionario, comparto piso y pago 400 euros por una habitación"

La consecución de una plaza de funcionario de carrera ha constituido históricamente el paradigma de la estabilidad laboral y económica en España; sin embargo, en las islas tensionadas por la presión turística, el estatuto público ha dejado de inmunizar contra la vulnerabilidad habitacional. El caso de Juan José Bonnín —profesor de Informática de secundaria y Formación Profesional de 59 años con plaza fija desde 2015—, vía El HuffPost, ilustra con precisión esta fractura institucional. Cada mes de junio, al finalizar el periodo lectivo, Bonnín se ve obligado a hacer las maletas y abandonar la vivienda en la que reside en Ibiza, toda vez que los arrendadores destinan el inmueble a su uso estival o al mercado vacacional de alta rentabilidad. La brecha entre las tablas salariales de la función pública y la evolución desbocada del mercado de la vivienda en España ha transformado la isla en una plaza de castigo para el colectivo docente.

El éxodo estival y la erosión del poder adquisitivo

A pesar de contar con un nivel retributivo digno dentro de la administración autonómica, el profesor se ve abocado a compartir piso durante el curso por 400 euros mensuales por una habitación, exponiéndose a un nomadismo forzado al llegar la época estival. Ante la imposibilidad de asumir los precios inflados de la temporada alta, Bonnín relata su periplo personal: "Soy de Mallorca, así que me iré allí, alquilaré un piso o me quedaré en casa de mi hermana, pero ella tiene su vida, su familia...". De hecho, el encarecimiento desmedido de los inmuebles sitúa a profesionales experimentados ante la disyuntiva de abandonar la isla o aceptar condiciones habitacionales precarias, toda vez que, en caso de un nuevo incremento en la renta, reconoce que "no sabría lo que hacer", habida cuenta de que no puede "pagar barbaridades, a pesar de tener un buen salario". Esta dinámica evidencia cómo la escalada de los alquileres en zonas tensionadas diluye de forma acelerada el poder adquisitivo real de los empleados públicos.

Lo paradójico, sin embargo, es que la búsqueda de alternativas habitacionales ha llevado al colectivo docente a articular canales informales de auxilio mutuo que tampoco quedan inmunes a la especulación inmobiliaria. Como explica el propio Bonnín, "Hay mucha gente que se ha beneficiado de estos grupos", al tiempo que lamenta la conducta de determinados propietarios que "están ahí y pueden ver cómo va el mercado y subir los precios". Esta encrucijada adquiere un cariz crítico cuando se analiza la conciliación familiar de los trabajadores destinados a la isla. La imposibilidad de acceder a un hogar independiente expulsa a las familias del sistema educativo insular, tal como advierte el docente: "Un padre no puede hacerlo. ¿Cómo vas a venir con hijos o mujer aquí? Es una locura". O lo que es lo mismo: la tensión residencial provoca situaciones inverosímiles como los desplazamientos diarios en avión desde Mallorca para poder impartir clases en Ibiza.

La ineficacia de los complementos salariales y la captura de rentas

Desde la perspectiva de la gestión pública, las medidas paliativas de carácter monetario introducidas por la administración balear han mostrado notables deficiencias estructurales. En concreto, la aprobación de un plus de 300 euros mensuales por plaza de difícil cobertura ha sido absorbido de manera inmediata por la oferta privada mediante subidas simétricas en las rentas de arrendamiento. Bonnín denuncia esta dinámica perversa sin rodeos: "Que los propietarios han subido el alquiler 300 euros". El fallo de diseño institucional radica en inyectar liquidez sobre un mercado inelástico sin articular mecanismos directos de contención de precios o provisión de parque público, lo que neutraliza por completo el incentivo financiero destinado al trabajador.

Como consecuencia de esta distorsión, el trabajador público queda atrapado en una categoría híbrida de indefensión administrativa e inmobiliaria. El profesor sintetiza su vulnerabilidad institucional con una sentencia tajante: "Yo no quiero una ayuda, quiero acceso a un alquiler y poder vivir. No pido un alquiler social, hay gente que lo necesita más que yo, porque yo tengo un buen salario. Pero estoy en tierra de nadie". En efecto, su nivel retributivo le excluye de las prestaciones sociales de vivienda reservadas a colectivos desfavorecidos, pero resulta totalmente insuficiente para competir en el mercado libre de arrendamiento estacional en la isla.

Lo singular, no obstante, es cómo contrasta la lógica extractiva del mercado inmobiliario con la disposición ética del personal docente. Bonnín asevera que, de contar con un inmueble de su propiedad en la isla, "lo alquilaría a profesores a precio razonable, no para hacer negocio", reafirmando su compromiso personal: "Quiero poner mi granito de arena en lo que he defendido siempre, no voy a hacer lo contrario". Sin embargo, la acción individual no basta para contener la traslación masiva de inmuebles hacia el alquiler de uso no residencial y temporal, un fenómeno que asfixia la capacidad de acogida de los servicios comunitarios básicos.

El colapso del servicio público por la barrera inmobiliaria

En última instancia, el caso de los docentes en Ibiza anticipa un dilema estructural para el mantenimiento del Estado del bienestar en áreas con alta presión turística. Cuando la retribución oficial de la función pública no garantiza el libre acceso a un techo digno, la continuidad de los servicios esenciales de educación y sanidad queda supeditada a una rotación permanente de personal precario. Sin un parque público residencial destinado a empleados públicos o una regulación efectiva del mercado estacional, la condición de funcionario dejará de ser un vector de estabilidad para convertirse en una condena a la movilidad forzosa. El Estado del bienestar no se sostiene en el aire.

Imagen | Ibiza (Silvia Bertuglia Martínez, vía Pexels)