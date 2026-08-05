José Elías, empresario multimillonario: "Quien no tenga casa a los 55 años está condenado a la pobreza y a la pobreza más rádical a los 67"

El acceso a la vivienda amenaza con cronificarse en España. Tanto comprar como alquilar exigen hoy un mayor esfuerzo económico que hace apenas unos años y claro, esto reduce sobremanera la capacidad de ahorro de miles de familias.

Los datos hablan por sí solos. El alquiler alcanzó en junio de 2026 una media de 15,3 euros por metro cuadrado, un 4,2 % más que hace un año.

La vivienda usada tampoco frena su escalada y ya registra un precio medio de 2.823 euros por metro cuadrado tras subir un 15,8 % en el segundo trimestre.

Toda esta evolución imparable tiene un impacto directo sobre las finanzas de los hogares. Aunque los ingresos crecieron un 5,1 % en términos interanuales, el gasto aumentó todavía más, un 6,1 %, lo que deja menos margen para ahorrar.

De hecho, la tasa de ahorro de las familias ha descendido hasta el 11,3 % de la renta disponible bruta. Por ello, reunir el dinero necesario para comprar una vivienda resulta cada vez más complicado.

“A mi no me cuadran los números”

Durante una de las entrevistas de BLV Podcast, el empresario José Elías ha analizado la situación económica del país: "A mí cuando me dicen: 'No, España va bien', digo: 'Pues oye, no sé, no sé dónde lo miráis, porque a mí no me cuadran los números'".

Para el propietario de empresas como Audax Renovables o La Sirena, el problema no es solo cosa del mercado inmobiliario. En su opinión, España afronta retos estructurales que no se están abordando con suficiente visión de futuro.

En ese sentido ha llegado a lanzar un mensaje casi apocalíptico: "Y tampoco creo que los cambios que vayan a venir ahora vayan a cambiar el panorama. ¿Sabes? Porque creo que alguien debería mirar a largo plazo. Yo tengo muy claro que, de aquí a 15 años, la gente va a tener un lío con las pensiones. Lo tengo clarísimo".

El empresario considera que el envejecimiento de la población y la financiación del sistema público terminarán obligando a realizar nuevas y duras reformas. Y es por ello, que aconseja a la gente en reformar su propio patrimonio para afrontar la jubilación con mayores garantías.

La vivienda, el gran problema para las próximas generaciones

El empresario identifica el acceso a la vivienda como uno de los mayores desafíos para los jóvenes y para quienes todavía no han conseguido comprar un inmueble. “Tengo muy claro que los que vengan ahora o los que están no van a saber solucionar el problema de la vivienda. Eso lo tengo clarísimo",

El experto cree que pagar un alquiler durante toda la vida puede reducir considerablemente la capacidad económica cuando llegue la jubilación, especialmente si las pensiones pierden poder adquisitivo o aumenta la edad de retiro.

Y es tajante: "Quien no tenga casa a los 55 años está condenado a la pobreza", a lo que añade: "Y tengo muy claro que alguien que no se haya comprado una casa o una vivienda con 55 años está muerto y condenado a la pobreza más radical a partir de los 67".

Durante la entrevista, tanto José Elías como Eric Ponce también han reflexionado sobre el futuro del sistema de pensiones.

Ambos han recordado que la edad ordinaria de jubilación alcanzará los 67 años en 2027 para quienes no acrediten una carrera de cotización suficiente, aunque también han planteado que en las próximas décadas esa edad podría seguir aumentando e incluso acercarse a los 73 años.

Imagen | La Razón