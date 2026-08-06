Beatriz de Vicente, abogada, sobre la precariedad en la hostelería: "Un trabajador contento es un trabajador productivo"

El debate veraniego sobre la falta de mano de obra en bares y restaurantes ha vuelto a encender los platós de televisión con acusaciones cruzadas entre la patronal y los sindicatos del sector. En el espacio televisivo Más Vale Tarde de laSexta, la abogada penalista Beatriz de Vicente ha recordado que la negociación colectiva fija únicamente derechos de mínimos en un mercado con ingresos récord en los principales destinos turísticos

Durante el análisis del conflicto en plató, Beatriz de Vicente ha defendido la relación directa entre el bienestar de la plantilla y el rendimiento de la empresa. Según recoge el espacio de laSexta, la jurista ha afirmado que "habría que valorar que Málaga tiene una hostelería que gana mucho dinero porque hay muchísimo turismo, que está muy bien el convenio, pero el convenio son derechos de mínimos", rematando con que "un trabajador contento es un trabajador productivo".

Para evaluar el alcance real de este marco regulatorio, conviene mirar las cifras oficiales de la negociación colectiva. Según consta en el convenio colectivo de hostelería de Málaga publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el salario base para un camarero en restauración media se fija en 1.511,88 euros mensuales en 15 pagas, si bien el propio convenio sectorial de la provincia de Málaga habilita una bolsa de distribución irregular de hasta 180 horas al año con jornadas de hasta 10 horas diarias durante los picos de actividad turística.

La verdadera brecha del sector no reside solo en las tablas firmadas, sino en lo que sucede al margen del registro oficial de jornada. Según el texto de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, puede constituir una infracción grave sancionable con multas de entre 751 y 7.500 euros, mientras que la manipulación del registro horario para ocultar horas extraordinarias puede dar lugar a infracciones muy graves sancionables conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con multas que pueden alcanzar los 225.018 euros en los supuestos previstos legalmente.

El debate sobre la productividad en la hostelería y la mejora de las condiciones laborales sigue enfrentando a patronales y sindicatos. Mientras unos reclaman mayor flexibilidad para afrontar los picos de actividad turística, otros sostienen que el cumplimiento efectivo de la jornada y una mejor retribución son elementos esenciales para atraer y retener trabajadores.

Imagen | Ryslan Бойко (vía Pexels) / laSexta