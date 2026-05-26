Begoña, camionera con 31 años de experiencia: "En dos días podemos hacer 10 horas, pero a la semana no más de 56"

A pesar de contar con unos ingresos mensuales estables, el día a día en la cabina esconde severas limitaciones de tiempo y desafíos para la conciliación familiar. Según los datos y el testimonio recogidos por El Español, la realidad de los tacógrafos y los descansos obligatorios dibuja un panorama laboral muy exigente.

El laberinto de las horas al volante

"En 2 días podemos hacer 10 horas, pero a la semana no más de 56" es la norma que rige su rutina diaria. El control del tiempo en carretera está minuciosamente tasado por ley. La regulación establece que la conducción semanal jamás debe sobrepasar ese límite de 56 horas. Además, existe un recuento bisemanal estricto en el que la suma total no puede superar las 90 horas.

La clave está en los periodos de inactividad obligatorios. Tras completar una semana completa de conducción, los profesionales autónomos o asalariados deben afrontar un descanso de 45 horas. Sin embargo, la legislación permite aplicar excepciones y reducir este periodo de desconexión hasta un mínimo de 24 horas en determinadas circunstancias.

Los inicios en los muelles de Valencia

La trayectoria de Begoña comenzó de una manera peculiar, ligada a los "últimos coletazos de la antigua vida del camión". Antes de tomar los mandos de forma independiente, pasó seis años enteros viajando como acompañante en la cabina de su marido, motivada exclusivamente por su fascinación por el transporte. Sus primeros pasos profesionales en solitario se desarrollaron en el entorno portuario, realizando transporte comarcal con contenedores en el puerto de Valencia, una experiencia que relató detalladamente durante su participación en el podcast "Rutas de Éxito".

Comenzar desde el escalón más bajo supuso afrontar dificultades técnicas y barreras sociales en un entorno fuertemente masculinizado. En aquella época, ni siquiera dominaba la ejecución de las maniobras de forma correcta. Begoña recuerda vivamente el impacto que causaba su presencia: "yo llegaba a cualquier fábrica de un almacén y como era la primera mujer que veían con un camión, salía todo el mundo a verme".

Frente a los recelos del sector, su pareja ejerció un rol fundamental como su gran mentor. Él se encargó de aconsejarla de forma permanente y guiarla en el oficio, restando importancia a los comentarios de aquellos que ponían en duda sus capacidades con una frase rotunda: "ellos saben menos que tú".

Conciliación, salarios y el coste real de la ruta

En el plano estrictamente financiero, Begoña percibe unos ingresos que rondan los 3.000 euros al mes. Lo llamativo es que, pese a lo abultado de la cifra para la media del mercado laboral, ella rechaza categóricamente la consideración de que el suyo sea un trabajo bien remunerado si se equilibran las horas invertidas y los sacrificios personales. Más adelante extendió su actividad hacia los transportes internacionales, aunque lo hizo imponiendo una condición innegociable a su empresa: el requisito indispensable de regresar a su hogar para pasar los fines de semana. De esta manera ha conseguido ejercer su profesión durante décadas, compaginando su trabajo con su vida personal.

Hacer compatible este empleo con la maternidad y el núcleo familiar supuso una barrera sumamente compleja. Una muestra de este choque cultural e histórico es la anécdota que vivió con su hija cuando esta apenas tenía cuatro años. La pequeña insistía reiteradamente en las clases del colegio en que su meta de mayor era ser "camionera como mamá". Ante esta afirmación, la maestra intentaba de inmediato enmendar sus palabras pensando que se refería en realidad a su progenitor, una corrección que la niña ponía en tela de juicio negándolo con total firmeza.

Mirando atrás, Begoña no muestra ningún tipo de arrepentimiento respecto al camino elegido. Siente un profundo orgullo por una trayectoria que define como "el resultado de vivir su vida tomando sus propias decisiones". Al final, la lectura económica y personal de su historia demuestra que el verdadero éxito laboral consistió en adaptar las exigencias del camión a las necesidades de su familia, y no subordinar su vida al vehículo.

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