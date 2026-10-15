España cambia las normas y, a partir del 1 de enero, permitirá a los trabajadores dejar fuera sus cuatro peores meses al calcular la jubilación

Llegar a la edad de jubilación con una pensión ajustada a todos los sacrificios que supone levantarse y marcharse a trabajar cada mañana es, sin duda, el deseo de todo trabajador español. Siempre ha habido baches económicos que pueden reducir la futura prestación, ya sea por una reducción de jornada o por periodos de desempleo. La Seguridad Social se ha dado cuenta de ello y, a partir del 1 de enero de 2027, modificará la fórmula utilizada para determinar la base reguladora. En primer lugar, te anticipamos los efectos de este cambio: será posible excluir los cuatro meses con las bases de cotización más bajas del periodo de referencia, tal y como establece la reforma de las pensiones publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La edad de jubilación es, sin duda, uno de los aspectos que más interés despierta. No obstante, el importe de la prestación también varía en función de las bases de cotización y del porcentaje que corresponda según los años cotizados. A partir de 2027, la Seguridad Social utilizará las 304 bases de cotización más altas de los 308 meses anteriores al mes previo a la jubilación. ¿Y qué significa exactamente esto? Pues bien, se podrán excluir cuatro meses con las bases más bajas. Sin embargo, no será necesario presentar ningún formulario para indicar qué periodos se desean descartar. La propia Administración realizará el cálculo de oficio y aplicará la fórmula más beneficiosa para el trabajador, conforme a las reglas previstas en la normativa.

¿Pero este sistema se mantendrá a largo plazo? Nos encontramos ante una implantación progresiva que culminará en 2037, cuando se tomarán en consideración las 324 bases de cotización más altas de un periodo de 348 meses. Es decir, el número de meses que se podrán descartar aumentará progresivamente, pasando de dos en 2026 a cuatro en 2027, hasta alcanzar los 24 en 2037. La Administración actuará como una red de seguridad durante la transición a este nuevo sistema: calculará la pensión con la fórmula anterior y con la nueva, aplicando la más favorable para cada persona cuando corresponda. Te recomendamos consultar el Boletín Oficial del Estado para conocer los detalles de esta reforma. Sin duda, se trata de una medida que puede beneficiar a quienes hayan tenido carreras profesionales marcadas por interrupciones o periodos con bases de cotización más bajas.

No es la única novedad a tener en cuenta

Pero no son los únicos cambios que afectarán a los futuros pensionistas. Otras condiciones relacionadas con la jubilación también cambiarán en 2027. Según la Seguridad Social, la edad ordinaria de jubilación se situará en 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses. Quienes no alcancen ese periodo tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse ordinariamente. En consecuencia, para algunas personas puede resultar complicado prolongar su vida laboral hasta esa edad, especialmente en profesiones que exigen un importante esfuerzo físico. Sobre esta cuestión ya se ha tratado en El Blog Salmón, donde se abordan las dificultades de trabajar hasta los 67 años en plena capacidad.

Además, a partir de 2027 habrá que cumplir 37 años de cotización para alcanzar el 100 % de la base reguladora, seis meses más que en 2026. Así pues, quien no reúna los años necesarios recibirá un porcentaje inferior, calculado en función de su periodo de cotización. Es importante señalar que cumplir los requisitos para acceder al 100 % de la base reguladora no garantiza cobrar la pensión máxima: la cuantía final también dependerá de las bases de cotización y de los límites legales establecidos.

Por último, la cuantía máxima de las pensiones contributivas en 2026 ronda los 3.360 euros brutos mensuales. De cara a 2027, se prevé una nueva revalorización vinculada a la evolución de la inflación, aunque la cifra definitiva dependerá de los datos y de la actualización que corresponda aplicar. Una de las estimaciones sobre las futuras prestaciones procede de El Blog Salmón, que apunta a que la pensión media del sistema podría rondar los 1.630 euros mensuales en 2027. No obstante, se trata de una previsión y no de una cantidad confirmada. Habrá que esperar para comprobar cómo evolucionan los precios y cuál será la revalorización definitiva de las pensiones.

Imagen | Juan Luis Secø (vía Pexels)