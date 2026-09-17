Mariana dejó su trabajo como maestra en Venezuela y ahora trabaja como cuidadora en Madrid: "En mi país ganaba 500 euros al mes, aquí gano 1.400"

Mariana es una joven venezolana que lleva apenas dos meses residiendo en Madrid. En su país trabajaba como maestra; en España se ha recolocado como cuidadora. La diferencia salarial entre uno y otro destino es la métrica que ha hecho viral su testimonio, recogido por el youtuber Fogonix y posteriormente publicado por Noticias Trabajo. Mariana ganaba en Venezuela entre 400 y 500 dólares al mes; en España cobra 1.400 euros mensuales por una jornada de ocho horas que, asegura, no se prolonga en casa.

El relato arranca con un desencuentro entre la expectativa y la realidad. "Vine con la idea de que tener los papeles era 'tengo los papeles y todo va a salir bien', solo porque ya soy española", reconoce Mariana, que llegó en septiembre con nacionalidad española. El primer intento de inserción laboral fue como au pair, una figura que ella misma define en su declaración literal: "Decidí venirme como au pair… es como una niñera con un nombre muy… la que le paga muy mal". Las plataformas especializadas cifran la paga del au pair en España en torno a 280 euros mensuales, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, que en 2026 se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas.

El contraste con la docencia en Venezuela lo cuenta Mariana con detalle, denunciando lo que considera un trabajo invisible. "En Venezuela era maestra y trabajaba en teoría 8 horas, pero eran 8 horas en el colegio porque después en casa, planificar, corregirle la tarea a los niños, todo eso pues termina siendo muchas más horas". A la dedicación no reconocida se suma una estructura salarial que, según su testimonio, evitaba obligaciones legales: "Ganaba una parte en bolívares y una parte en dólares. Los dólares evidentemente estaban sujetos a bono y no tenían ningún tipo de seguridad social ni reflejaba nada en eso". El dato macroeconómico corrobora su testimonio: el salario mínimo de Venezuela se fijó en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, una cantidad que tras las sucesivas devaluaciones equivalía en agosto de 2025 a un dólar mensual y en diciembre del mismo año a medio dólar, según DW. Mariana, en cualquier caso, percibía más que ese mínimo gracias al bono en dólares, pero la cifra total no superaba los 500 dólares mensuales.

"Hoy en día trabajo 8 horas de verdad, o sea, y no tengo que trabajar en mi casa, y gano 1.400 euros al mes"

La llegada a España supuso, según su propio relato, un alivio en salud mental y en descanso laboral. "Hoy en día trabajo 8 horas de verdad, o sea, y no tengo que trabajar en mi casa, y gano 1.400 euros al mes", concluye Mariana con satisfacción en el vídeo. La cifra que ahora cobra la sitúa por encima del salario mínimo interprofesional español. La cuidadora cierra su testimonio con un consejo para quienes quieran seguir su camino: "Que lo disfruten, que disfruten cada parte del proceso, que es difícil disfrutar cuando todo es trabajo, cuando uno está triste, pero incluso el haber disfrutado la tristeza luego le da más valor a los momentos alegres. Cada parte del proceso es súper importante, más allá del resultado final. Y si quieren venirse háganlo bien por favor".

El caso de Mariana se inscribe en una migración de gran escala. Según el INE, en 2025 residían en España 692.316 personas nacidas en Venezuela, una cifra que Noticias Trabajo redondeaba en 690.000 venezolanos rehaciendo su vida en el país. El fenómeno no es exclusivo de este colectivo: la Migration Policy Institute situaba en enero de 2026 a los inmigrantes en el 20,3% de la población española, una de cada cinco personas.

En El Blog Salmón hemos documentado este patrón de forma sistemática: en febrero de 2026 advertía que entre 2019 y 2024 se crearon casi 1,9 millones de puestos de trabajo en España y más del 71% fueron ocupados por personas nacidas fuera del país; en agosto de 2025 elevaba ese dato al 80% del empleo neto creado desde 2021. España es, según el medio, la "locomotora económica de Europa" en empleo extranjero, aunque también registra el problema inverso: más del 50% de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios están sobrecualificados, ocupando empleos por debajo de su nivel formativo. El caso de Mariana —maestra que se recoloca como cuidadora— es un ejemplo de esa sobrecualificación, una de las cicatrices estructurales del mercado laboral español.

Imagen | https://kaboompics.com/ (vía Pexels)