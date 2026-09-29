Miriam, camionera argentina que trabaja en Europa: "Paso hasta 24 días fuera y, al volver, tengo tres o cuatro para ver a mis amigos y descansar"

El transporte de mercancías por carretera mueve cada año por España más de 256.000 millones de toneladas-kilómetro, según los datos del Ministerio de Transportes. Detrás de esa cifra agregada hay, sin embargo, una realidad humana con poco de estadística: la de los conductores profesionales que pasan semanas enteras lejos de casa. Miriam, camionera argentina emigrada a Europa que se ha hecho viral en redes como @lachicacamionera, lo cuenta sin adornos en la entrevista recogida por OkDiario: "Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando, y cuando vuelvo a casa sólo estoy tres o cuatro días con suerte si es temporada baja". Esto supone pasar la mayor parte del mes fuera de casa y disponer de apenas unos días para descansar y organizar el siguiente viaje.

El cálculo que dibuja el oficio. Miriam circula por España, Francia, Italia, Alemania o Polonia, y describe con una precisión casi contable la economía del tiempo en su trabajo: "Quiero visitar amigos y descansar, pero también tengo que preparar las cosas para el próximo viaje y se complica un poco con tan poco tiempo", reconoce. La organización doméstica se vuelve táctica de supervivencia: "La forma que encontré de optimizar ese tiempo es pasar por algún supermercado antes de volver para comprar las cosas que voy a usar para preparar las viandas para el próximo viaje", cuenta. La cifra traduce la magnitud del oficio: 40 viandas congeladas en una nevera de 55 litros para tres semanas de ruta. "Yo lo único que cocino en el camión son panqueques. Para mí es extremadamente incómodo hacerme el almuerzo o cena mientras el camión va andando y peor aún usar mi tiempo de descanso para cocinar", explica.

Conducir es solo una parte del trabajo. Miriam muestra también "algunas de las tareas menos visibles de esta profesión como intervenir en cargas y descargas, limpiar el tráiler en determinadas ocasiones y estar pendiente del calendario de entregas". A ello se suman el tráfico, los retrasos y una cotidianidad que se complica cuando se pasan semanas en carretera. "Encontrar dónde ducharse", reconoce, es una de las dificultades recurrentes, aunque asegura que es un problema que "termina aprendiendo a resolver". El Reglamento (CE) 561/2006 sobre tiempos de conducción fija un máximo de 90 horas de conducción cada dos semanas y descansos mínimos de 45 minutos después de 4,5 horas de conducción, con las condiciones y excepciones previstas por la normativa.

"Es casi obligatorio que te pongas a estudiar este idioma, porque te pueden mandar a Francia, Alemania, Polonia, Irlanda..."

Miriam insiste en un consejo para quienes se plantean seguir sus pasos: aprender inglés. "Es casi obligatorio que te pongas a estudiar este idioma, porque te pueden mandar a Francia, Alemania, Polonia, Irlanda, y la lengua que los une a todos es inglés", sostiene. Y matiza con una honestidad que rara vez aparece en los manuales de orientación laboral: "Te lo dice una persona que sabe lo básico y se le complica". Para ella, conocer el idioma facilita la comunicación cuando se trabaja en distintos países europeos y puede resultar especialmente útil para quienes realizan transporte internacional.

En España se ha estimado un déficit de alrededor de 15.000 conductores, mientras que distintas fuentes del sector y organismos públicos han advertido del envejecimiento de la plantilla y de las dificultades para garantizar el relevo generacional. La edad media de los conductores profesionales se sitúa en torno a los 50 años, una circunstancia que complica la incorporación de nuevos trabajadores al sector. Las condiciones de trabajo, además, figuran entre los factores que se han señalado al analizar las dificultades para atraer nuevos conductores. En este contexto, historias como la de Miriam permiten poner rostro a una profesión en la que pasar largas temporadas en carretera forma parte de la rutina de muchos trabajadores.

Imagen | lachicacamionera (vía Instagram)