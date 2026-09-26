Gonzalo Bernardos, economista: "Si el Gobierno no lo remedia, pronto muchas gasolineras tendrán la gasolina por encima de los 2 euros"

El precio de los carburantes sigue al alza y el economista Gonzalo Bernardos no ve, por ahora, motivos para pensar que esta tendencia vaya a frenarse. Al contrario, en Más Vale Tarde, el experto advirtió el pasado 18 de septiembre de que la situación internacional puede provocar nuevas subidas en las próximas semanas: "Esto solo puede empeorar". "Arabia Saudita intentaba sacar el petróleo que tiene por el Mar Rojo y le han bombardeado el oleoducto. Ya hay dos refinerías europeas a las que les ha comunicado que no les va a suministrar crudo en octubre. Por lo tanto, tenemos varios problemas", explicó Bernardos durante su intervención en el programa.

Por qué sube. En primer lugar, señaló que el estrecho de Ormuz está casi cerrado y continuó hablando de la reducción de la capacidad petrolífera de exportación de Arabia Saudita, además de que las refinerías en Rusia están "a medio gas". "Y nos viene el invierno, que sobre todo para gas natural se necesita bastante más que en la época actual. Entonces esto solo puede empeorar", afirmó. El economista también puso el foco en la evolución reciente de los carburantes. "Fíjate la evolución del gasóleo y de la gasolina que casualmente ha sido la misma desde el 1 de septiembre hasta la actualidad. Ha pasado de 1,78 euros a 1,94. Y si el Gobierno no lo remedia, me parece que pronto en muchas gasolineras veremos ambos productos por encima de los 2 euros", aseguró.

Qué puede hacer el Gobierno. En cuanto a qué podría hacer el Ejecutivo para controlar esta situación, Bernardos afirmó que el Gobierno "tiene margen para bajar" los precios y que existe "un grandísimo incentivo" para hacerlo. "Si no ataca al precio de la gasolina y del gasóleo, la inflación va a continuar subiendo. Y en segundo lugar, el malestar ciudadano por la subida del precio de la gasolina y del gasóleo también va a aumentar", explicó. "Para el Gobierno es más fácil bajar temporalmente el precio de la gasolina y el gasóleo que bajar lo que nos viene después. Y no es precisamente bueno. Habrá una subida del precio de los alimentos, especialmente el año que viene", añadió. Bernardos consideró que el Ejecutivo terminará actuando mediante "subvenciones o reducciones de impuestos", aunque se trata de una previsión del propio economista y no de una medida anunciada por el Gobierno.

El barril de Brent supera ya los 100 dólares y Bernardos considera que podría superar los 120 dólares si continúa sin tránsito por el estrecho de Ormuz y persisten los ataques o las interrupciones del tráfico marítimo. "Esto solo puede empeorar. Y veo los 120 dólares. Eso sería muy peligroso", señaló. "Ya no estaríamos hablando solo de una gran inflación, sino que estaríamos hablando de que en Europa, probablemente bastantes países, entraría en estancamiento total, es decir, incremento del PIB cero o incluso recesión económica", concluyó Bernardos. Si el precio medio alcanzara los 2 euros por litro, llenar un depósito de 50 litros supondría unos 100 euros. Con un consumo medio de 6 litros cada 100 kilómetros y 15.000 kilómetros recorridos al año, el gasto ascendería a unos 1.800 euros anuales. A 2,20 euros por litro, la factura subiría hasta aproximadamente 1.980 euros. El escenario de los 2 euros ya se da en determinadas estaciones. LaSexta recogía el 18 de septiembre que una estación de servicio en Murcia vendía la gasolina 95 a 2,009 euros por litro y la gasolina 98 a 2,13 euros. (lasexta.com)

Por ahora, la evolución del mercado energético sigue marcada por las dificultades de suministro y por la situación en Oriente Medio. En España, además, las medidas fiscales adoptadas para contener la subida tienen una vigencia limitada, por lo que la evolución del precio del crudo seguirá siendo uno de los principales factores que determinarán cuánto pagan los conductores en las próximas semanas.