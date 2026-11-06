Trabajo propone subir el Salario Mínimo a 1.286 euros en 2027

El dato está sobre la mesa. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el borrador de la nueva cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027. La propuesta contempla una subida del 5,3%, hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Es decir, 18.004 euros anuales (42,87 euros diarios). El departamento de Yolanda Díaz opta por quedarse a medio camino. La propuesta está por encima del 4,9% recomendado por el comité de expertos y queda algo por debajo de la petición de los sindicatos (UGT y CC. OO. reclaman un 7%). Además, se ha establecido un plazo para presentar alegaciones hasta el 16 de noviembre. La idea es que el decreto esté aprobado antes de los comicios del 29 de noviembre.

Uno de los grandes objetivos que recoge la memoria adjunta al borrador del Real Decreto del SMI es garantizar que el SMI alcance el 60% del salario medio, en línea con lo establecido en la Carta Social Europea. No todo el mundo se beneficiará de este alza. El borrador mantiene la clásica cláusula de compensación y absorción, por lo que quienes ya perciban unos ingresos salariales totales superiores a los 18.004 euros anuales no tendrán derecho a un incremento adicional por esta subida. También se protege a las empleadas del hogar externas (se establece un mínimo de 10,06 euros por hora de trabajo efectivo) y a los trabajadores eventuales cuyos servicios en una misma empresa no superen los 120 días, que recibirán un mínimo de 60,88 euros por jornada legal. En ambos casos, solo se contabiliza la remuneración en metálico. Los salarios en especie no pueden reducir estas cantidades.

¿Cómo afecta esto a nuestro bolsillo?

Según el histórico del SMI, se trata de un aumento de 65 euros mensuales respecto a los 1.221 euros en los que está fijado durante 2026. Además, hay que señalar que el SMI no está exento de impuestos de manera automática. Depende de la normativa fiscal vigente y de los ajustes que apruebe Hacienda. En cualquier caso, el Gobierno sí quiere mantener la exención para quienes perciban estas cantidades, tal y como ha explicado Europa Press al recoger el compromiso del Ejecutivo sobre el IRPF. Por tanto, todavía está pendiente de concretarse el ajuste legal necesario para garantizar que los trabajadores no tengan que pagar IRPF por alcanzar los 18.004 euros anuales. En teoría, el dinero está trabajando. Siempre es mejor ganar más que menos, pero se trata de ver cómo se articulan las normas de forma conjunta (laboral y fiscal).

Por otro lado, en el decreto se recoge un apartado de "no afectación" para evitar que se produzcan efectos dominó que puedan alterar los presupuestos autonómicos. Esto significa que el nuevo importe (1.286 euros) no actualizará automáticamente los límites de renta que utilizan las administraciones autonómicas y locales para otorgar determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos vinculados al SMI. A no ser que la normativa correspondiente indique lo contrario, se mantendrán los mismos topes que antes. Por otro lado, con este nuevo umbral, el Gobierno marca de nuevo la separación entre el mercado de trabajo y el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Este es el verdadero semáforo que regula buena parte del estado de bienestar. Aunque supone un alivio de 65 euros para las familias, la subida no tendrá repercusiones automáticas en todas las ayudas sociales.

Imagen | Ministerio de Trabajo