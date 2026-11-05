Condenada a seis meses de prisión por llevarse 700 euros de una cartera olvidada en un bingo de Córdoba

La tentación hizo a la ladrona. O, al menos, así de claro lo ha visto la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha ratificado la condena de seis meses de prisión para una mujer que sustrajo 700 euros en efectivo de una cartera olvidada por otro cliente en el Bingo Zahira de la capital andaluza. La Sección Segunda ha desestimado íntegramente el recurso de apelación de la procesada y ha respaldado el fallo previo del Juzgado de lo Penal número 3: no hubo confusión fortuita, sino delito.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 4 de mayo de 2024. Según recoge el artículo original de Cordópolis, la víctima había acudido al local y, con la intención de comprar unos cartones, sacó su billetera. En un momento de descuido al cambiar de asiento, la cartera quedó abandonada sobre el sillón. La procesada, al darse cuenta, se acercó, extrajo los 700 euros y se los guardó en el sujetador antes de devolver la billetera vacía a su sitio. Poco después, el dueño notó la pérdida del dinero, que acababa de ingresar por unos trabajos realizados.

En su recurso, la defensa alegó falta de pruebas e insistió en que la mujer se había limitado a dejar la cartera en el asiento sin vaciar su contenido. Pero las cámaras de vigilancia desbarataron la estrategia. "En las grabaciones examinadas se observa con claridad cómo la procesada introdujo la mano en la billetera olvidada, extrajo papel moneda y se lo guardó", señala el tribunal en su sentencia.

Lo que dice el Tribunal Supremo

¿Fue un hallazgo casual o un robo? Este es el quid jurídico de la cuestión: creer que lo que encuentras sin dueño aparente te pertenece. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un objeto olvidado momentáneamente en un establecimiento no es una res derelictae [cosa abandonada, en la jerga legal]. Su dueño sigue manteniendo la titularidad y la esfera de custodia sobre la cartera, por lo que sustraer su contenido puede constituir un delito de hurto, y no de apropiación de cosa perdida.

Aquí entra en juego la línea roja del patrimonio: la frontera de los 400 euros. Si el botín hubiera sido de 399 euros, el caso se habría clasificado, en principio, como un delito leve de hurto, castigado con una multa de uno a tres meses. La cuantía de esa multa se calcula mediante un sistema de cuotas diarias que tiene en cuenta la situación económica del condenado. Sin embargo, al tratarse de 700 euros, la infracción escala a delito menos grave de hurto, que acarrea penas de prisión de seis a dieciocho meses.

La diferencia matemática entre ambos escenarios no es baladí, y el resultado puede tener consecuencias a largo plazo. Más allá de devolver los 700 euros exactos a la víctima, esos seis meses de prisión pueden generar antecedentes penales una vez que la condena sea firme. Aunque esta circunstancia no supone una exclusión automática del mercado laboral ni de las oposiciones públicas, sí puede tener consecuencias en determinados empleos y procedimientos en los que la legislación exige carecer de antecedentes penales. Además, los antecedentes pueden cancelarse cuando se cumplen los plazos y requisitos establecidos en el Código Penal.

Imagen | Generada con IA