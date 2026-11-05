Amancio Ortega (90 años), sobre su filosofía de vida: "Cuando estás en paz contigo mismo, llegas a tu casa y a la oficina con alegría, transmitiendo tu optimismo"

"Hay demasiada ambición y una obsesión terrible por hacer dinero, dinero y diner". Quien lanza este misil contra la línea de flotación del capitalismo corporativo no es un activista de base, sino Amancio Ortega (90 años), fundador del emporio Inditex y una de las mayores fortunas del mundo. Su entramado comercial, que nació en 1975 bajo la marca Zara tras sus duros inicios como dependiente en una camisería coruñesa, cuenta actualmente con 5.444 tiendas y presencia comercial en 202 mercados a través de su plataforma online. Entre sus enseñas destacan Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho o Stradivarius. Según recoge ABC en un repaso a su trayectoria, la filosofía vital del magnate huye frontalmente del consumismo feroz que, por definición, su propia maquinaria logística alimenta cada día.

"Lo más básico es casi siempre lo mejor", explica Ortega en el libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara (2008), escrito a partir de las conversaciones con la periodista Covadonga O’Shea. En un sector textil donde las cuotas de mercado son mareantes, su gran mantra es la preservación de la normalidad. "Cuando estás en paz contigo mismo, llegas a tu casa y a la oficina con alegría", apunta el empresario, convencido de que la felicidad reside en contagiar ese optimismo a la familia y a los trabajadores.

"La gente no quiere privarse de nada. Espero que se den cuenta de lo equivocado que es dejarse llevar por ese consumismo que no conduce a nada bueno"

De acuerdo con su visión, el alma de su holding se esconde detrás de la modestia; un buen negocio no nace de la codicia corporativa, sino del empeño diario, algo que rara vez se imparte en las escuelas de negocios. En este sentido, el creador del gigante gallego se muestra implacable con los alardes de las nuevas generaciones de ejecutivos. Aunque reconoce que la preparación técnica actual es brillante, advierte del peligro de sucumbir a las distracciones del escaparate. "El afán de tener casas, coches, unas vacaciones de lujo... La gente no quiere privarse de nada. Espero que se den cuenta de lo equivocado que es dejarse llevar por ese consumismo que no conduce a nada bueno", sentencia en sus conversaciones con O’Shea. Para Ortega, este enfoque volcado en amasar patrimonio personal es un error, una cruzada donde defiende que las cosas verdaderamente buenas «son muy simples".

Amancio Ortega recibe 1.617 millones de euros en un solo día

Sin embargo, la austeridad de su ideario choca frontalmente con el tsunami financiero que sigue generando su criatura bursátil en plena madurez. En concreto, el empresario recibió este lunes 2 de noviembre un total de 1.617 millones de euros en dividendos, tal y como destapó la Cadena SER. Se trata del segundo pago de los dividendos correspondientes al ejercicio 2025, que incluye una parte ordinaria y otra extraordinaria. Así, el leonés habrá ingresado a lo largo de este año la friolera de 3.234 millones de euros por el rendimiento de sus acciones. Un premio desorbitado que no hace sino apuntalar su liderazgo patrimonial, como ya analizó El Blog Salmón al desgranar los cimientos de la que sigue siendo una de las mayores fortunas de España.

Por su parte, la maquinaria de Arteixo tampoco levanta el pie del acelerador, demostrando a sus rivales que sigue siendo un competidor duro de roer. Según los resultados comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inditex cerró el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto récord de 2.980 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8 % interanual. Apoyado en una posición financiera neta de 10.398 millones, el grupo textil mantiene su fortaleza financiera en un contexto marcado por la inflación y los cambios en los hábitos de consumo. No parece inmutarse ante los vaivenes del mercado, dejando claro que su pulso corporativo sigue siendo uno de los protagonistas de la industria global de la moda.

El contraste final es, cuanto menos, demoledor. Mientras el ideólogo alerta sobre los riesgos de comprar sin freno, sus enseñas venden prendas con una eficiencia matemática, en un modelo de negocio que impulsa la renovación constante del vestuario. Una rara avis en el panorama del Ibex 35: el principal arquitecto de un gigante del consumo global reivindicando ante las nuevas generaciones que no todo debe girar alrededor del dinero y las posesiones materiales, un contraste que Xataka ya subrayó al analizar su filosofía empresarial. La paz interior es indudable, y la intención seguro honesta, pero los datos de su fortuna demuestran que, para el máximo accionista de Inditex, el éxito económico sigue creciendo.