El Gobierno aumenta los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión de jubilación: los trabajadores tendrán que cotizar seis meses más

¿Estás a las puertas de la jubilación? Hay malas noticias para ti. A partir del 1 de enero de 2027, cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión será más difícil.

La Seguridad Social va a exigir acreditar 37 años cotizados, seis meses más que actualmente. Es decir: quienes hayan sufrido periodos de desempleo, contratos temporales o interrupciones laborales podrían encontrarse con una pensión inferior a la que esperaban recibir.

Este endurecimiento de los requisitos tiene su origen en la reforma de las pensiones aprobada en 2011, que estableció un calendario de aplicación progresiva durante quince años. Ahora llega su última fase, con cambios que afectarán tanto al porcentaje de pensión reconocido como a la edad ordinaria de jubilación.

La Seguridad Social exigirá 37 años cotizados para cobrar el 100%

Hasta diciembre de 2026, los trabajadores necesitan acreditar 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100% de su base reguladora. Sin embargo, desde enero deberán reunir 37 años completos. La diferencia afecta más directamente si cabe a quienes tengan previsto jubilarse durante los próximos meses.

Vamos que una persona que alcance los 36 años y medio cotizados en 2027 ya no cumplirá el requisito necesario para percibir el porcentaje máximo. Se trata, por tanto, de una modificación contemplada en la legislación anterior.

Antes de 2013 bastaban 35 años cotizados para alcanzar el 100%. En consecuencia, el requisito habrá aumentado dos años cuando finalice el calendario transitorio.

Así se reducirá la pensión de quienes no alcancen los años exigidos

La nueva escala mantiene el derecho al 50% de la base reguladora con quince años cotizados, siempre que se cumplan los demás requisitos. Y ya desde ese momento, cada uno de los siguientes 248 meses aportará un 0,19% adicional. Los meses posteriores sumarán un 0,18% hasta alcanzar el porcentaje máximo.

Por ejemplo, con veinte años cotizados corresponderá el 61,4% de la base reguladora. Con 25 años se alcanzará el 72,8%, mientras que con treinta años el porcentaje será del 84,2%.

Un trabajador con 36 años y seis meses cotizados obtendría el 98,92% en 2027. Si su base reguladora fuera de 1.500 euros mensuales, la diferencia respecto al 100% sería de 16,20 euros por paga.

La edad de jubilación también aumentará hasta los 67 años

El nuevo requisito de cotización coincidirá con otro cambio importante: la culminación del incremento progresivo de la edad ordinaria de jubilación.

Según establece la Ley General de la Seguridad Social, desde 2027 quienes acrediten menos de 38 años y seis meses cotizados deberán esperar hasta los 67 años para jubilarse a la edad ordinaria. Por el contrario, quienes alcancen ese periodo podrán continuar jubilándose a los 65 años.

En 2026, la edad ordinaria es de 66 años y diez meses para quienes no acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados.

Ojo que aquí es importante diferenciar ambos requisitos: los 37 años permiten alcanzar el porcentaje completo de la base reguladora, mientras que los 38 años y seis meses determinan quién puede jubilarse ordinariamente a los 65 años.

También cambiará la fórmula para calcular la pensión

Las novedades siguen y es que la reforma de las pensiones de 2023 introdujo un sistema gradual que permitirá comparar dos métodos de cálculo de la base reguladora.

· El primero seguirá utilizando las últimas 300 bases mensuales de cotización, divididas entre 350.

· El segundo, aplicable en 2027, seleccionará las 304 bases de mayor importe entre los últimos 308 meses y dividirá su suma entre 354,67.

La Seguridad Social aplicará el resultado más favorable, una medida que puede beneficiar a trabajadores con periodos de cotización irregulares. Además, continuarán vigentes los mecanismos de actualización de bases y, cuando proceda, de integración de lagunas.

Eso sí, la combinación de estos cambios obliga a revisar cuidadosamente la vida laboral antes de solicitar la jubilación.

Imágenes | Vitaly Gariev, Baleares sin fronteras