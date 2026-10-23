Aznar, contundente sobre el problema de la vivienda: "La vivienda era una expectativa, ahora es un derecho"

El contrato de arrendamiento oficial ocupa seis folios. En el tercero, justo después de las obligaciones, aguarda una casilla en blanco destinada a la mensualidad. Usted confía en que ahí encaje su salario, pero en ese hueco minúsculo se dirime una crisis nacional. Para el expresidente del Gobierno, José María Aznar, la escalada de precios no es "un problema de espacio", sino "esencialmente una cuestión de oferta" y de "liberalización de políticas». Según recoge ABC a partir de una entrevista de 2025 para The Objective, el diagnóstico del expolítico es estrictamente físico. "Si no se construye, no se puede ni abaratar ni encarecer ni nada. Es que no hay oferta", agrega el fundador.

"El derecho de propiedad es la base de la economía libre y de la democracia liberal"

La casilla de ese tercer folio permanece vacía porque, según Aznar, los topes artificiales desincentivan a quienes tienen las llaves. El expresidente sostiene que las medidas contra "el funcionamiento de la economía libre han fracasado" porque "la gente deja de alquilar". Reivindica que "el derecho de propiedad es la base de la economía libre y de la democracia liberal", rechazando las injerencias en las decisiones de los propietarios. Aunque admite que los jóvenes tienen motivos para quejarse, señala un cambio de mentalidad. "Cuando yo era más joven de lo que soy ahora, la vivienda era una expectativa, ahora es un derecho. Yo nunca sentí el derecho a tener una casa", reflexiona.

La oferta de vivienda, en el centro del debate

La falta de inmuebles disponibles sigue siendo uno de los principales problemas del mercado residencial. Los datos publicados por Idealista sobre el tercer trimestre de 2026 reflejan una caída interanual del 10% en la oferta de alquiler permanente, mientras que los arrendamientos de temporada ganan peso. El mercado se transforma a medida que los demandantes se agolpan frente a puertas cerradas, los propietarios valoran las condiciones que impone la legislación y la construcción de obra nueva intenta responder a las necesidades de los nuevos hogares. La escasez de oferta continúa presionando sobre el acceso a la vivienda, aunque las cifras disponibles no permiten atribuir esta situación a una única causa.

El papel tradicional se sustituye cada vez más por arrendamientos temporales, que ya representan aproximadamente un tercio de la oferta analizada por Idealista tras crecer un 7% interanual, según el mismo informe sobre la evolución del alquiler en España. Las previsiones sobre la evolución de los precios varían según la fuente y el periodo analizado, pero el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, sigue en el centro del debate sobre la regulación del mercado y sus efectos sobre la oferta y los precios. Mientras tanto, los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026.

El exmandatario asume que, al haberse transformado en una exigencia indiscutible, toca «garantizar las posibilidades de que ese derecho se ejerza». Su receta descarta estrangular los acuerdos y apuesta por aumentar la oferta para obligar a los propietarios a competir. "¿De dónde quieres sacar los alquileres baratos?", se pregunta. La presión sobre el mercado es evidente: según los datos publicados por Idealista sobre la rapidez con la que se cierran los alquileres, una parte de las viviendas alquiladas permaneció menos de 24 horas anunciada durante el primer trimestre de 2026, una muestra de la rapidez con la que se cierran algunas operaciones en un mercado con una elevada demanda.

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