Pedro, trabajador con 45 años cotizados: "Me han recortado la pensión de por vida por jubilarme antes de los 65 años"

Siempre han existido desajustes en el sistema público, pero el caso de Pedro Miquel Torrecillas nos pone ante un escenario donde la lógica matemática choca de frente con la realidad laboral. Según recoge elEconomista, este trabajador se vio abocado a abandonar el mercado laboral antes de alcanzar los 65 años, acumulando a sus espaldas 45 años y 26 días de cotizaciones. ¿El resultado? La Seguridad Social le aplica un coeficiente reductor permanente por jubilarse anticipadamente de forma involuntaria. Como explica el propio Pedro a través de la asociación Asjubi40: “Habiendo cotizado más años y contribuido a la seguridad social con más dinero que otros colectivos, mi pensión es menor”. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa las reclamaciones de quienes han dedicado más de cuatro décadas a cotizar.

Y es que la normativa vigente mantiene las reducciones en las pensiones de quienes se jubilan antes de tiempo, incluso cuando la salida del mercado laboral se produce por causas ajenas a su voluntad. Si bien es cierto que las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas involuntarias son más suaves que en las voluntarias en determinados supuestos, el recorte puede alcanzar el 24 % de la pensión si el adelanto es de cuatro años para quienes han cotizado al menos 44 años y seis meses. En cambio, si la jubilación se anticipa solo un mes, la reducción para este grupo es del 0,50 %. Basta con hacer números: un jubilado con derecho a cobrar 1.500 euros mensuales podría perder cientos de euros al mes de forma vitalicia por una decisión que ni siquiera tomó libremente. Palabras mayores.

Un asunto que iba a llegar al Congreso

Hace apenas unas semanas, la solución parecía estar más cerca. El pasado mes de septiembre, el Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición de ley, impulsada por Podemos, para eliminar estas reducciones a los trabajadores con 40 años o más de cotización. No estaríamos hablando de un parche más, sino de un posible alivio para cientos de miles de pensionistas que, tras años de reclamaciones ante instancias como el Parlamento Europeo, esperaban avances en sus reivindicaciones. Sin embargo, la admisión a trámite no suponía la eliminación inmediata de los coeficientes reductores.

Pero ¿qué ha pasado a día de hoy? La iniciativa ha quedado paralizada tras la disolución de las Cortes por el adelanto de las elecciones al próximo 29 de noviembre. Con el final de la legislatura, la proposición de ley ha decaído y tendrá que volver a impulsarse en la siguiente legislatura. Para evitar una espera prolongada, desde Asjubi40 han reclamado al Gobierno que apruebe un decreto ley de urgencia antes de los comicios, según recoge Hoy Aragón. Sea como fuere, por ahora, los coeficientes reductores que afectan a personas como Pedro siguen vigentes.

Imagen | Elma Saiz, ministra de Seguridad Social / Pedro, trabajador