Encuentra una cartera en una estación y la entrega a la policía: "Todavía hay gente buena"

Hay gestos que, por desgracia, no son nada habituales y que se convierten en noticia de forma casi automática por lo mucho que sorprenden a todos. En las últimas horas, cerca de Roma, un hombre perdió su cartera con dinero en efectivo y objetos personales, pero sin ningún documento de identidad en su interior. Según recoge Il Messaggero en su noticia, una desconocida la encontró tirada en el suelo de la estación ferroviaria de Lavinio y, lejos de quedarse con el dinero, acudió directamente al puesto de los Carabinieri para entregar el objeto con todo su contenido intacto. Un acto de profunda rectitud.

Aunque la protagonista de esta curiosa historia quiso mantener su anonimato y resultaba casi imposible localizar personalmente al propietario por la falta de documentos, las autoridades italianas lograron dar con su esposa tras realizar diversas comprobaciones. Laura, la mujer del dueño, aprovechó las redes sociales para publicar un mensaje de agradecimiento a esa perfecta desconocida, asegurando que "los carabinieri se han esforzado con cuidado y atención para localizarme y devolvérmela intacta". Todo un alivio para la familia, que cerró la publicación con una reflexión: "Todavía hay mucha gente buena en este mundo". Pero ¿qué ocurre si la tentación nos supera y decidimos quedarnos con algo que no nos pertenece?

El delito de apropiación de objetos perdidos

A día de hoy, quedarse con algo ajeno que encontramos tirado en la calle puede tener consecuencias legales. En España, el artículo 254 del Código Penal castiga la apropiación de una cosa mueble ajena, incluida la que se encuentra perdida, con una multa de tres a seis meses. Si el valor de lo apropiado no supera los 400 euros, la pena prevista es una multa de uno a dos meses, al tratarse de un delito leve. Eso sí, las consecuencias dependen de las circunstancias concretas y de que exista una condena. En ese caso, pueden generarse antecedentes penales, que podrán cancelarse cuando se cumplan los requisitos legales.Para evitar problemas, el artículo 615 del Código Civil establece que quien encuentra una cosa mueble debe restituirla a su anterior poseedor. Si desconoce quién es el propietario, debe entregarla inmediatamente al alcalde del municipio donde se haya producido el hallazgo. El objeto se publica y, si transcurren dos años desde la segunda publicación sin que aparezca su dueño, se adjudica a quien lo encontró. Por el contrario, si el propietario aparece y recupera sus pertenencias, hacer lo correcto también puede tener una recompensa económica. El artículo 616 establece que el propietario debe abonar al hallador una décima parte del valor del objeto y una vigésima parte del exceso cuando su valor supere las 2.000 pesetas, una cantidad equivalente a unos 12 euros.

La obligación de devolver lo que no nos pertenece también puede afectar al dinero recibido por error mediante una transferencia bancaria o un pago por Bizum. Si recibimos dinero por equivocación, no debemos dar por hecho que podemos quedárnoslo: el remitente puede reclamar su devolución y las consecuencias jurídicas dependerán de las circunstancias concretas. No obstante, no cabe afirmar que negarse a devolver cualquier transferencia errónea implique automáticamente las mismas penas que apropiarse de una cartera encontrada. Por otro lado, las autoridades fiscales pueden comprobar determinados movimientos bancarios cuando existen motivos para ello, aunque eso no significa que recibir un pago por error constituya por sí mismo una infracción tributaria, como explica El Blog Salmón al abordar el control de determinados movimientos de efectivo.

Imagen | Aleksandrs Karevs (vía Pexels)

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