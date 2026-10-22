Denuncia ser víctima de acoso laboral, se coge una baja médica y termina siendo despedida: la Justicia condena a la empresa a readmitirla y pagar más de 500.000 euros

Una coordinadora de tienda de Mercadona en Baleares, de baja por ansiedad desde febrero de 2023, activó el protocolo interno de la empresa al denunciar que se sentía acosada por un superior. Según recoge Noticias Trabajo, la comisión encargada de investigar el caso no encontró indicios de acoso y la compañía la despidió al poco tiempo por considerar que había presentado una denuncia falsa. En primera instancia, un juzgado de Palma avaló la decisión, pero la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) revocó el fallo y declaró nulo el despido.

El recurso fue presentado por Miguel Benito Barrionuevo, socio de Amagna Abogados y fundador del proyecto de divulgación laboral Empleado Informado. Su argumento principal era que una denuncia que no consigue demostrar el acoso no tiene por qué ser falsa. La sentencia recoge este razonamiento: "la falta de acreditación de un hecho alegado no significa que la alegación lo sea de un hecho falso". El tribunal no consideró acreditado que los hechos denunciados constituyeran acoso laboral, pero tampoco apreció que la trabajadora hubiera inventado la situación de mala fe.

Por este motivo, la Sala entendió que el despido vulneraba la garantía de indemnidad, que protege a los trabajadores frente a posibles represalias por reclamar sus derechos. El procedimiento contó con un voto particular de un magistrado que defendió la posición de la empresa. Según la información publicada sobre el caso, el juez discrepante consideraba que la trabajadora había utilizado la denuncia para evitar un posible cese en su puesto directivo. La mayoría de la Sala rechazó esta interpretación.

La sentencia obliga a Mercadona a readmitir a la trabajadora en su puesto y a abonarle 425.000 euros en salarios dejados de percibir durante los tres años y medio transcurridos desde el despido. A esa cantidad se suman unos 70.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social y una indemnización de 7.501 euros por daños morales. En total, el coste para la empresa supera los 500.000 euros.

Imagen | Ankit Karnany (vía Unplash)