Ni chino ni francés, el coche que más se deprecia en España es japonés





Este coche es una ruina podría ser un gran aviso para algunos coches cuyo valor se deprecia. Según un estudio de Carvertical sobre los coches que más valor pierden en España, muchos coches pierden más del 50% de su valor a los cinco años. El que más pierde es el Nissan Leaf, pero el resto de la lista en España sorprende, porque hay varios modelos bastante populares.

En el estudio realizado entre 2023 y 2025 los coches que más pierden valor son el mencionado Nissan Leaf (un 63,6% de su valor) Le siguen el Opel Insignia (62,5 %), el Peugeot 308 (57,8 %), el Peugeot 508 (57,7 %) y el Opel Astra (56,6 %). ¿Identificamos algo? Veamos el resto de la lista: Jaguar F-Pace (55,82%), Jaguar E-Pace (55,21%), Land Rover Range Rover Velar (55,12%), Fiat 500 (54,71%) y Hyundai Ioniq (55,66%).

En general es fácil, modelos que no han tenido la mejor fama de fiables (no hablemos sobre si merecida o no) por un lado y que han dejado de ser populares por su tipo de carrocería (el caso del Opel Insignia y Peugeot 508, grandes sedanes en un mercado que demanda SUVs como único coche posible para una familia).

En Europa los coches que más pierden valor son los de lujo, según el mismo estudio los que más valor pierden en Europa son Jaguar I-Pace (73,1%), el Land Rover Range Rover (70,1%), el Nissan Leaf (62,4%), el Audi e-tron (60,9%) y el Jaguar XF (59,9%)., aunque la lista va por país. Estos coches coinciden con los resultados de otros estudios, como el del estudio del portal iSeeCars en EEUU, que ponía a los siguientes modelos como los que más se deprecian:

En primer lugar el Jaguar I-Pace 72,2% (al igual que en Europa), seguido por el BMW Serie 7 (67,1%), el Tesla Model S (65,2%), el Infiniti QX80 (65,0%), el Maserati Ghibli (64,7%), el BMW Serie 5 (64,7%), el Nissan Leaf (64,1%), el Maserati Levante (63,7%), el Tesla Model X (63,4%) y el Cadillac Escalade ESV (62,9%).

Es decir, que ambas geografías coinciden con que no les gustan demasiado los eléctricos de Jaguar (algo que deberían de tomar nota en la marca británica, sobre todo cuando van a apostarlo todo a un Jaguar eléctrico). También se espera que en estas listas pronto aparezcan los coches chinos, especialmente los eléctricos. ¿Por qué? Entre otros motivos por lo que sucede con la marca de coches de Shenzhen BYD, los renueva y mejora sus prestaciones a gran ritmo.

Los coches eléctricos se deprecian más

Los coches eléctricos pierden más valor que los coches térmicos. Ya no es sólo el Nissan Leaf, que también coincide en España como un coche que nadie parece querer usado), sino modelos de Jaguar y Tesla o incluso Hyundai.

Pero eso no es una mala noticia para compradores de coches eléctricos, sino probablemente todo lo contrario. Estos van a poder acceder a modelos eléctricos usados a precios muy interesantes, si un coche de hace unos años cumplía sus necesidades, seguramente vayan a poder obtenerlo en el mercado usado a un precio mucho mejor que el nuevo. En algunos casos esos descuentos llegan a alcanzar el 35% con tan solo un año.

Mientras fabricantes intentan conseguir el coche europeo eléctrico barato, los consumidores ven como acudiendo al mercado de segunda mano pueden obtener bastantes prestaciones, mucho mejor de lo que esperaban. Nissan por su cuenta ha decidido usar el nombre de Leaf para convertirlo en un SUV, que como dijimos al principio, es lo que demanda el consumidor, ya sea eléctrico o térmico.





Imagen | Daniel Murias en Motorpasión y Grok